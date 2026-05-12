Music Hall Ñuñoa: Así es el nuevo proyecto de Metro y los dueños del Movistar Arena para un nuevo recinto deconciertos

12 may. 2026 - 13:02 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo recinto para conciertos y espectáculos podría llegar a la capital. Se trata de “Music Hall Ñuñoa”, el proyecto impulsado por Metro de Santiago junto a Live Nation, actual accionista mayoritario de Movistar Arena y la familia Geniso, ligada a DG Medios.

La iniciativa contempla la construcción y operación de un moderno centro de eventos sobre la estación Ñuñoa del Metro de Santiago, en la intersección de Avenida Irarrázaval con Pedro de Valdivia, en la Región Metropolitana, de acuerdo a información de Diario Financiero.

¿Qué tipo de eventos ofrecerá?

De acuerdo a los antecedentes ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el recinto estará orientado al desarrollo de actividades culturales y recreativas, entre ellas, se contemplan:

Conciertos

Obras de teatro

Exposiciones de arte

Encuentros culturales

Además, el proyecto considera una inversión estimada de US$35 millones y tendría capacidad para recibir hasta 4.700 personas.

Característica del nuevo Music Hall Santiago

El edificio contará con cuatro niveles sobre superficie y tres subterráneos, utilizando parte de las estructuras ya existentes de la estación Ñuñoa, la propuesta también incluye:

Sala principal de conciertos

Espacios de backstage

Camarines

Oficinas administrativas

Áreas de atención al público

Comedores

Bodegas

Zonas de carga y descarga

Estacionamientos

La iniciativa marca un nuevo paso de Live Nation en el mercado chileno. La gigante estadounidense, dueña de Ticketmaster aterrizó en Chile en 2019 tras adquirir una participación mayoritaria en DG Medios.

Posteriormente, a fines de 2025, la empresa dio otro importante paso al transformarse en accionista mayoritaria de Movistar Arena tras asociarse con Be Live Entertainment Group, ligada a la familia Hiller y la productora Bizarro.

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