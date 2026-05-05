Gondwana se reúne con Quique Neira en un histórico show: Así puedes adquirir las entradas

Después de 23 años se concretará uno de los reencuentros más esperados de la música chilena: Gondwana volverá a compartir escenario con Quique Neira.

Bajo el nombre "Volvamos a ese Sentimiento Original", el show se perfila como un evento histórico para miles de fanáticos que esperaron por más de dos décadas por este regreso.

La reunión de la formación de la emblemática del grupo se centrará en los tres discos de la agrupación: Gondwana (1997), Alabanza (2000) y Made in Jamaica (2002).

De esta forma, los asistentes podrán disfrutar de hits como "Sentimiento Original", "Antonia" y "Armonía de amor".

El espectáculo contará con la participación especial de la banda jamaiquina Third World, que será la primera vez que se presentarán en Chile, con un show especial en el que rendirán homenaje a su fundador Stephen "Cat" Coore.

Además, en los controles del espectáculo en el estadio Bicentenario de La Florida estarán Errol Brown y Jim "Lion" Fox, ambos ganadores de Grammys.

Venta de entradas

Las entradas estarán disponibles a partir de las 11:00 horas de este martes 5 de mayo, a través del sistema Puntoticket (clic acá).

Los valores de los tickets van desde los $25.000 mas cargo por servicio.

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