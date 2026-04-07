Venta de entradas para el regreso de BTS comienza este martes: Así puedes comprar en Ticketmaster

07 abr. 2026 - 08:10 hrs.

La espera terminó. BTS regresa a Chile este 2026 con dos conciertos en el Estadio Nacional, programados para el 16 y 17 de octubre, en el marco de su gira mundial "BTS WORLD TOUR ARIRANG". El grupo vuelve al país tras casi una década de ausencia —su última visita fue en 2017— y lo hace a lo grande: el escenario estará dispuesto en formato 360° en el centro del estadio, lo que significa que no habrá un frente principal y que RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook podrán moverse libremente con varias pasarelas, siendo visibles desde prácticamente cualquier punto del recinto.

El regreso del grupo se da además en un momento musical muy especial: BTS lanzó su nuevo álbum "Arirang" el 20 de marzo en todas las plataformas digitales, con "SWIM" como sencillo principal. Este trabajo marca el regreso del grupo como proyecto completo, siendo su primer trabajo juntos en casi cuatro años tras el servicio militar de sus integrantes, y toma el nombre de una de las canciones folclóricas más emblemáticas de Corea del Sur. Una vuelta cargada de simbolismo que el ARMY chileno ya está celebrando.

¿Cómo comprar entradas?

Ahora bien, lo que más importa: ¿cómo comprar las entradas?. El proceso se divide en dos etapas. La Preventa ARMY Membership comenzó este martes 7 de abril desde las 13:00 horas y se extenderá hasta el miércoles 8 de abril a las 22:00 horas, o hasta agotar stock. Esta instancia es exclusiva para quienes cuentan con membresía oficial del fandom. La venta general estará disponible desde el viernes 10 de abril a las 13:00 horas, a través de Ticketmaster.cl, plataforma que es el único canal oficial de venta.

Para acceder a la preventa, los requisitos son específicos. La preventa exclusiva se llama "Preventa Army Membership", donde los fans deben contar con una ARMY MEMBERSHIP (Global), una membresía oficial del fan club de BTS que tiene un costo desde aproximadamente los $20.000. Los titulares debían registrarse previamente en Weverse antes del jueves 2 de abril a las 16:00 horas, con el objetivo de validar su membresía. Si ya completaste ese paso, estás en carrera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BTS official (@bts.bighitofficial)

Al momento de la compra, debes ingresar el ID que proporciona Weverse y el número de la ARMY MEMBERSHIP (Global). También es indispensable contar con una cuenta activa en el sitio web de Ticketmaster. Un detalle importante: el correo de Weverse debe coincidir con el de tu cuenta Ticketmaster, requisito indispensable para acceder a la fila virtual.

Otro punto clave tiene que ver con los límites de compra. El máximo es de 4 entradas por comprador para la Preventa ARMY Membership y 4 entradas por comprador para la Venta General. Además, el 100% de las entradas serán nominativas, lo que significa que cada ticket deberá estar asociado a una persona específica, proceso que se realizará a través de la aplicación Quentro. Se permitirá un cambio de nombre, pero con condiciones establecidas por la plataforma.

Precios de las entradas

En cuanto a los precios, hay opciones para todos los bolsillos. El recinto contará con 16 ubicaciones distintas, con valores que van desde los $99.875 hasta los $528.750. Aquí el detalle completo (incluye costo por servicio):

Pacífico Medio: $528.750

Cancha Pacífico: $293.750

Cancha Andes: $293.750

Pacífico Alto:$264.375

Pacífico Bajo: $217.375

Movilidad Reducida:$217.375

Andes Bajo Centro: $182.125

Andes Bajo Norte: $164.500

Andes Bajo Sur: $164.500

Andes Alto Centro:$158.625

Andes Alto Norte: $146.875

Andes Alto Sur $146.875

Galería Norte: $111.625

Galería Sur: $111.625

Pacífico Lateral Norte: $99.875

Pacífico Lateral Sur: $99.875

También se ofrece un paquete especial VIP Soundcheck Package que incluye un ticket para Cancha Pacífico, acceso a la prueba de sonido previa al show, un exclusivo "regalo VIP" y otras regalías, con un valor de $676.020.

Finalmente, un consejo práctico: la gira "ARIRANG" ya ha vendido millones de entradas a nivel mundial, lo que anticipa un proceso competitivo en Chile. Así que si tienes todo listo —tu cuenta en Ticketmaster, tu membresía y tu registro en Weverse— conviene conectarte con anticipación a la plataforma, tener los datos a mano y no perder tiempo. Las entradas para este tipo de shows se van rápido, y el ARMY chileno lleva años esperando este momento.

Todo sobre BTS