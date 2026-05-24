Siguen las heladas matinales en Santiago: Esta será la temperatura mínima de este lunes en la capital

24 may. 2026 - 23:40 hrs.

¿Qué pasó?

El frío no da descanso en la Región Metropolitana. La Dirección Meteorológica de Chile emitió un pronóstico que llama a la precaución para comenzar la semana laboral: este lunes 25 de mayo se esperan intensas heladas matinales en Santiago.

¿Cuál es la mínima para este lunes 25 de mayo en Santiago?

Según informó el organismo, este lunes la mínima será de tan solo 0°C en el centro de Santiago, aunque la máxima llegará a los 21°C, con cielos totalmente despejados.

Las autoridades recomiendan salir bien abrigados desde temprano, puesto que el congelamiento ambiental se sentirá con fuerza durante las primeras horas de la mañana, afectando, sobre todo, ,a las comunas periféricas y rurales de la capital.

Un fin de semana frío en Santiago

Este escenario invernal anticipado es la continuación de una tendencia que se viene arrastrando. Durante los días anteriores, la capital ya se mantuvo sumamente helada, registrando temperaturas mínimas muy bajas acompañadas de una densa neblina matinal.

Esta capa de niebla redujo significativamente la visibilidad en las autopistas y calles principales durante el fin de semana, congelando el ambiente y dejando una persistente sensación de humedad que hizo que el frío calara de forma aún más intensa en los santiaguinos.

Las recomendaciones para enfrentar la jornada son las siguientes:

Protección personal: Utiliza ropa por capas (método cebolla), prestando especial atención a proteger el cuello, las manos y la cabeza.

Conducción segura: Conduce con extrema precaución ante la posible formación de escarcha en el pavimento y respeta las distancias por la baja visibilidad que suele quedar tras las jornadas de niebla.

Cuidado del hogar: Protege las cañerías externas para evitar que se revienten con la congelación y mantén una ventilación adecuada si utilizas sistemas de calefacción al interior de la vivienda.

Si bien las temperaturas repuntarán muy levemente hacia la tarde, el ambiente frío predominará durante gran parte de la jornada laboral.

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