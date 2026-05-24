Decretan preemergencia ambiental para este lunes en la Región Metropolitana: Conoce la restricción vehicular

24 may. 2026 - 22:55 hrs.

¿Qué pasó?

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, bajo la recomendación técnica de la Seremi del Medio Ambiente RM, decretó preemergencia ambiental para este lunes 25 de mayo.

Esta medida preventiva responde a un severo empeoramiento en las condiciones de ventilación de la cuenca de Santiago y al alza sostenida de los índices de contaminación por material particulado fino (MP2,5).

Antecedentes y situación del aire

El panorama atmosférico comenzó a deteriorarse de forma progresiva desde el pasado viernes. Ese día, alrededor de las 18:00 horas, la estación de monitoreo de La Florida constató niveles que obligaron a declarar una Alerta Ambiental.

Durante el fin de semana, lejos de mejorar, la mala calidad del aire se extendió a otras seis estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente: Quilicura, Parque O’Higgins, El Bosque, Cerro Navia, Cerrillos y Pudahuel, mientras que Las Condes, Puente Alto y Talagante se mantuvieron bajo la categoría de "Regular".

En lo meteorológico, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) prevé un régimen anticiclónico debilitado en superficie y dorsal en altura. Con temperaturas extremas estimadas entre los 0°C y 21°C, no se proyecta probabilidad de advección (viento que ayuda a dispersar los contaminantes), lo que mantendrá el aire estancado sobre la capital.

Restricción vehicular para este lunes

Como parte del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), se aplicará un esquema reforzado de restricción vehicular entre las 07:30 y las 21:00 horas en la provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto:

Vehículos con Sello Verde (inscritos antes de septiembre de 2011): Patentes terminadas en los dígitos 8 y 9.

Vehículos sin Sello Verde: No pueden circular las patentes finalizadas en 6, 7, 8 y 9. Asimismo, cabe recordar que estos automóviles tienen prohibición absoluta de ingresar al anillo de Américo Vespucio, independiente de su dígito.

Transporte de carga con Sello Verde (camiones, camionetas y furgones): Se incorporan a la restricción con dos dígitos, correspondientes en este caso a las patentes que terminan en 4 y 5.

Transporte de carga sin Sello Verde: Restricción de cuatro dígitos, afectando a las patentes terminadas en 6, 7, 8 y 9.

Motocicletas: Patentes terminadas en los dígitos 8 y 9 (para modelos inscritos antes de 2002, la restricción aplica a los dígitos 6, 7, 8 y 9).

Prohibición de calefacción residencial y quemas agrícolas

Una de las medidas más estrictas e inmediatas de la Preemergencia es la prohibición total del uso de calefactores residenciales a leña y derivados de la madera, incluyendo de forma absoluta los calefactores a pellets.

Esta normativa rige para toda la Región Metropolitana y su cumplimiento será exhaustivamente fiscalizado por la Seremi de Salud RM, en colaboración con Carabineros de Chile y los distintos equipos municipales. Quienes infrinjan esta norma arriesgan severas sanciones y sumarios sanitarios.

De igual forma, se mantiene la prohibición total de realizar quemas agrícolas en toda la región, vigencia que se extiende desde marzo hasta octubre. Las denuncias ciudadanas por este tipo de prácticas ilegales pueden realizarse directamente a CONAF a través del número 130.

¿Qué ocurre con la actividad física?

Por último, las autoridades de salud recomiendan modificar las actividades físicas y deportivas en los establecimientos educacionales.

El Ministerio de Educación sugiere que las clases de Educación Física no se suspendan, pero sí se reorienten hacia actividades de baja intensidad, idealmente realizándose bajo techo para evitar la exposición directa de niños y jóvenes al material particulado en suspensión.

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