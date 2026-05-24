Conductor murió tras violento choque en Maipú: tres acompañantes resultaron lesionados

24 may. 2026 - 09:22 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este domingo, un accidente de tránsito con resultado fatal se registró en la intersección de Segunda Transversal con El Alto, en la comuna de Maipú.

De acuerdo con los primeros antecedentes, cuatro personas se trasladaban a bordo de un vehículo Suzuki Swift de color azul cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control en una pronunciada curva del sector.

Producto del impacto, el vehículo chocó presuntamente contra una barrera de contención, provocando la muerte del conductor en el lugar.

Los otros tres ocupantes del automóvil resultaron lesionados y posteriormente se trasladaron por sus propios medios hasta el Hospital El Carmen, pese a la rápida llegada de personal SAMU al sitio del accidente. Hasta ahora, no se ha informado oficialmente la gravedad de sus lesiones, aunque preliminarmente serían de carácter leve.

Vecinos del sector alertaron a los equipos de emergencia luego de escuchar un fuerte estruendo cerca de las 04:30 horas.

Carabineros informó que los ocupantes corresponderían a un grupo familiar compuesto por personas de distintas edades. Sin embargo, aún no se ha precisado si residían en el sector o si se dirigían hacia algún domicilio.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de la SIAT de Carabineros, equipo especializado que trabaja para establecer la dinámica del accidente.

Entre las pericias que se desarrollan se encuentra la revisión de cámaras de seguridad y el levantamiento de evidencia en el lugar, con el fin de determinar si el conductor circulaba a exceso de velocidad o bajo la influencia del alcohol al momento del choque.