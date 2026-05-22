Recuperan cuerpo de andinista que murió tras caer por ladera del Volcán Osorno

22 may. 2026 - 17:29 hrs.

¿Qué pasó?

Durante este viernes fue recuperado el cuerpo del excursionista que murió trar caer el pasado jueves mientras realizaba el ascenso al volcán Osorno, en la región de Los Lagos. El hombre sufrió una caída desde una altura cercana a los dos mil metros y quedó atrapado en un sector de difícil acceso y complejas condiciones para las labores de rescate.

Según los antecedentes preliminares, un grupo de excursionistas alertó a Carabineros luego de observar al andinista perder el equilibrio y caer por una ladera del volcán, situación que activó un amplio operativo de emergencia en la zona.

Debido a la geografía del lugar y a las condiciones propias de alta montaña, las labores de recuperación se extendieron durante varias horas y requirieron coordinación entre distintas instituciones especializadas en rescate.

Amplio operativo de rescate

En el procedimiento participaron especialistas del Cuerpo de Socorro Andino, personal de la Patrulla de Auxilio y Rescate Militar del Ejército (PARME), efectivos del GOPE y funcionarios del LABOCAR.

La emergencia requirió la aplicación de diversas técnicas de rescate en montaña, entre ellas, manejo de cuerdas, desplazamiento en pendientes pronunciadas y evacuación en altura, según explicó el Ejército.

El comandante de la PARME del Destacamento de Montaña N.° 9 “Arauco”, capitán Cristóbal Manríquez, detalló el protocolo aplicado durante el operativo. “Debimos esperar la autorización del Servicio Médico Legal para poder evacuar, lo que hicimos en camilla, haciendo procedimientos técnicos propios de rescate.

Posteriormente, junto con el GOPE y el Cuerpo de Socorro Andino, lo bajamos hasta una zona segura”.

Por su parte, el director regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Fernando Ghebart, confirmó que el andinista no contaba con equipamiento técnico ni con los permisos requeridos para realizar este tipo de ascensos, antecedentes que forman parte de la evaluación posterior del accidente.

Desde la PARME lamentaron el desenlace del accidente. “Nuestra misión siempre es encontrar a las personas y poder reunirlas nuevamente con sus seres queridos. Lamentablemente, en esta ocasión encontramos a una víctima, pero gracias al trabajo realizado y a los procedimientos técnicos de montaña, logramos recuperar y evacuar su cuerpo, y entregar así tranquilidad y un cierre a su familia”, añadieron.