Miley Cyrus recibe su estrella en Hollywood a 20 años de su debut como "Hannah Montana"

22 may. 2026 - 18:35 hrs.

La cantante y actriz Miley Cyrus fue reconocida este viernes con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, distinción que entrega la Cámara de Comercio de Hollywood a figuras destacadas de la industria del entretenimiento.

A sus 33 años, la artista recordada mundialmente por su papel en la serie de Disney “Hannah Montana” se convirtió en la estrella número 2845 en ser inmortalizada en la icónica calle de Los Ángeles, Estados Unidos.

Figuras de Hollywood la acompañaron en la ceremonia

Durante la ceremonia, Cyrus estuvo acompañada por diversas personalidades del mundo del espectáculo, entre ellas la actriz Anya Taylor-Joy y la diseñadora de moda Donatella Versace, quienes participaron del homenaje.

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Desde la Cámara de Comercio de Hollywood destacaron la trayectoria de la artista, señalando que su aporte a la industria ha sido significativo a lo largo de los años.

“Veinte años después de su debut en Hannah Montana, ha transformado continuamente la música pop, moviéndose con fluidez entre géneros como el pop, el rock, el country, el soul y el alternativo, consolidándose como una verdadera camaleona musical”, afirmaron.

Un reconocimiento a dos décadas de carrera

El reconocimiento llega a 20 años del estreno de “Hannah Montana”, serie que marcó el inicio de la carrera de Cyrus y que la convirtió en una figura global del entretenimiento juvenil.

En su discurso, la artista recordó el esfuerzo detrás de su trayectoria y el significado de recibir este homenaje en Hollywood: “Mi papá solía decir que un rascacielos empieza con un taladro. Y una estrella en el Paseo de la Fama también. No se trata de la fuerza, sino de la repetición”, expresó.

Agregó además que el reconocimiento representa una acumulación de trabajo constante más que un premio puntual: “Lo que hace tan especial a esta estrella es que es una acumulación de devoción”.

“Es un día que siempre voy a atesorar”

La ganadora de tres premios Grammy también reflexionó sobre su compromiso con la música y las futuras generaciones de artistas: “Mi esperanza es que lo que deje atrás continúe conmoviendo los corazones de generaciones por venir”, señaló.

Finalmente, agradeció a su familia y cerró su discurso con palabras de emoción por el momento vivido: “Este es un día que nunca olvidaré y que siempre voy a atesorar. Los amo a todos, muchísimo”, concluyó.

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