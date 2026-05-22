Se extenderá hasta 36 horas: Megacorte de agua afectará a ocho comunas de la RM desde este viernes 22 de mayo

22 may. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Aguas Andinas anunció un corte programado en el suministro de agua potable que afectará este fin de semana a ocho comunas de la Región Metropolitana, debido a trabajos destinados a robustecer el servicio.

La suspensión del servicio se extenderá por 36 horas, iniciando a las 20:00 horas del viernes 22 de mayo. El horario estimado para la reposición del suministro será a las 08:00 horas del domingo 24 de mayo.

Según informó la sanitaria, esta medida responde a trabajos para renovar el acueducto paralelo, infraestructura considerada clave para reforzar la seguridad hídrica de la zona sur de Santiago.

¿Cuáles son los sectores afectados?

Las comunas afectadas corresponden a: La Cisterna, El Bosque, San Ramón, La Granja, La Pintana, La Florida, San Bernardo y San Miguel.

La Cisterna

Aguas Andinas

El Bosque

Aguas Andinas

La Florida

Aguas Andinas

La Granja

Aguas Andinas

La Pintana

Aguas Andinas

Aguas Andinas

Aguas Andinas

San Ramón

Aguas Andinas

¿Cuáles son los puntos de abastecimiento?

Desde Aguas Andinas recomendaron a las familias juntar agua para actividades domésticas básicas, considerando la duración del corte.

Además, señalaron que quienes viven en edificios pueden aprovechar los estanques propios con los que normalmente cuentan estos inmuebles, permitiendo una mayor autonomía frente a interrupciones del suministro.

En caso de necesitar abastecimiento, estos serán los puntos disponibles por comuna:

La Cisterna

Fernández Albano esquina Gran Avenida.

Sergio Ceppi esquina Colón.

Iquique esquina Fuenzalida Urrejola.

Alcalde Barrera esquina Inés Rivas.

Julio Covarrubias esquina Vicuña Mackenna.

Inés Rivas esquina Rosario de Santa Fe.

Santa Anselma N° 377.

Pedro Aguirre Cerda esquina Gran Avenida.

Isabel la Católica esquina Chile España (Plaza Cervantes).

Ignacio Echeverría esquina Paraguay.

El Bosque

Temuco N° 810.

Jorge Teillier N° 924.

Vecinal Oriente N° 13340.

Juan Solar Parra N° 1228.

Baquedano N° 9664.

Agustín Calderón Rojas N° 11563.

Portales N° 1095.

Las Perlas N° 11270.

Las Esquilas N° 1430.

Juan Sebastián Bach N° 12015.

Las Pataguas N° 11882.

Llancahue esquina Indio Jerónimo.

Navarino N° 896.

Madrid N° 670.

Cacique Uno Pillán N° 10201.

Las Parcelas N° 1897.

General Carvajal N° 12054.

María Luisa Bombal N° 13149.

Av. Central N° 35.

Capricornio N° 9703.

Universo N° 10190.

Santa Elena N° 956.

La Florida

Trinidad esquina Calle Uno.

San José de la Estrella esquina Sta. Raquel.

San José de la Estrella esquina Punta Arenas.

Rafael Matus esquina Sta. Raquel.

María Elena esquina Santa Raquel.

Bahía Catalina esquina María Elena.

Julio César N° 10905 (CESFAM Los Quillayes).

La Granja

Cardenal Raúl Silva Henríquez esquina Las Uvas y El Viento.

Vicuña esquina Pedro Lira.

San José de La Estrella esquina Vicuña.

Canto General esquina Sofía Eastman de Hunneus.

Parinacota esquina Socoroma.

Cristóbal Colón esquina Leif Ericson.

Las Uvas y el Viento esquina Av. El Parque.

Alfredo Valenzuela esquina Mauricio Rugendas.

Los Lirios esquina San José de La Estrella.

La Pintana

Gabriela Figueroa esquina Observatorio.

Joaquín Edwards Bello esquina Pedro Hunneus.

Pío X N° 10739.

La Serena esquina General Arriagada.

Salvador Allende esquina Luis Emilio Recabarren.

18 de Abril esquina Pje. Poeta Pablo Neruda.

Socompa esquina Torompuri.

Santa Carolina esquina Santa Mercedes.

Santa Marta esquina Archipiélago Juan Fernández.

Incahuasi esquina San David.

Sta. Mercedes esquina Ojos del Salado.

Bombero Víctor Silva esquina Balmaceda.

Santa Mercedes esquina Bombero Benjamín Lazo.

Sebastopol esquina Macaroff.

Tannenbaum esquina León de La Barra.

Moscú esquina Santa Fe.

San Ramón

Nueva Fuenzalida Urrejola esquina Alvear.

Santa Ana esquina Rivadavia.

El Parrón esquina Elías Fernández Albano.

Argentina esquina Pedro Aguirre Cerda.

Guatemala esquina Santa Rosa.

Elías Fernández Albano esquina Brasil.

Ecuador esquina Ayacara.

Independencia esquina Bolivia.

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