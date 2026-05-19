Megacorte de agua en la RM: Estas son las comunas que tendrán sectores afectados y los días que estarán sin suministro
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Este martes se anunció un corte programado de agua potable de 36 horas para los próximos días en sectores de ocho comunas de la Región Metropolitana.
Esta medida se realiza debido a trabajos para renovar el acueducto paralelo, infraestructura clave para robustecer la seguridad hídrica de la zona sur de la capital.
¿Cuándo será el corte de agua y qué comunas se verán afectadas?
La interrupción del suministro comenzará a las 20:00 horas del próximo viernes 22 de mayo y se estima que su reposición sea a las 08:00 horas del domingo 24 de mayo.
Las comunas afectadas son la totalidad de La Cisterna, y sectores acotados de El Bosque, San Ramón, La Granja, La Pintana, La Florida, San Bernardo y San Miguel.
Revisa los perímetros afectados por el corte de agua
La Cisterna
El Bosque
Aguas Andinas
La Florida
La Granja
La Pintana
San Bernardo
San Miguel
San Ramón
Lugares de abastecimiento
Según la realidad de cada familia, se recomienda juntar agua para actividades domésticas básicas. Si vives en edificio, recuerda que normalmente existen estanques propios que permiten mejorar la autonomía frente a posibles cortes.
En caso de que necesites abastecerte de agua, acude a alguno de los siguientes lugares:
La Cisterna
El Bosque
La Florida
La Granja
La Pintana
San Bernardo
San Miguel
San Ramón
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