Por hasta 12 horas: Anuncian corte de agua en dos comunas de Santiago para este viernes

14 may. 2026 - 00:28 hrs.

¿Qué pasó?

Con motivo de distintos trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este viernes 15 de mayo se realizarán cortes programados de agua en dos comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo a la sanitaria, los trabajos podrían tomar hasta 12 horas debido al cambio de válvulas.

Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas, ya que se centran en perímetros específicos que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

Padre Hurtado

Desde las 15:00 horas del jueves 14 de mayo hasta las 01:00 horas del viernes 15 de mayo

Melipilla

Desde las 15:00 horas del jueves 14 de mayo hasta las 03:00 horas del viernes 15 de mayo

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