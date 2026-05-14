Defensa de Lavín apela solo por rechazo al sobreseimiento de una factura de $226.000: No cuestionó delitos que lo dejaron preso

14 may. 2026 - 16:57 hrs.

La defensa del exdiputado Joaquín Lavín León decidió concentrar su apelación solo en un punto específico de la formalización en su contra: una factura anulada de la imprenta MMG por $226.800. La situación dejó atónitos a los intervinientes, ya que no cuestionó el cúmulo de antecedentes que la Fiscalía Oriente detalló para dejarlo con la medida cautelar más gravosa decretada en su contra: la prisión preventiva.

Así consta en el recurso de apelación presentado por su abogado, Cristóbal Bonacic, ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, y al que accedió Meganoticias, donde solicita exclusivamente revertir el rechazo al sobreseimiento parcial relacionado con la factura N°6448 emitida el 2 de octubre de 2015.

En el escrito, la defensa sostiene que dicha factura fue anulada “por un error en el cálculo del monto” y reemplazada el mismo día por una nueva factura —la N°6449— por un valor mayor: $260.100. Según el recurso, esta segunda factura nunca fue rendida a la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que la diferencia habría sido asumida “personalmente” por Lavín.

La apelación apunta directamente a uno de los episodios incluidos por la Fiscalía Oriente dentro del supuesto mecanismo de fraude al fisco atribuido al parlamentario. La defensa insiste en que no existió perjuicio económico para el Estado y cuestiona que se configure el delito por “el solo hecho de rendirse una factura anulada”.

“El fallo recurrido estima que el delito de fraude al fisco puede cometerse por el solo hecho de rendirse una factura anulada, no obstante que ello, en definitiva, haya implicado un ahorro para el Estado de Chile correspondiente a $37.100”, sostiene el recurso.

La presentación también reprocha al juez Daniel Urrutia Laubreaux no haberse hecho cargo de los correos electrónicos entre Lavín y el dueño de la imprenta MMG, ni de la supuesta inexistencia de un perjuicio “típicamente relevante” para configurar el fraude al fisco.

Ya el lunes la defensa había cuestionado la prisión preventiva a través de un amparo, pero al no apelar de esta -en sub segundo recurso- impedirá a la Fiscalía Oriente, CDE y la Municipalidad de Maipú exponer ante la segunda sala de la Corte de Santiago, chats, declaraciones y todos los antecedentes que existen en el expediente para sostener su prisión.

El punto judicial de mayor relevancia, es que la defensa, al menos por ahora, se jugó el todo o nada al no recurrir de la resolución que dejó a Lavín en prisión preventiva.

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