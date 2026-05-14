"Te llevaste mi vida, te llevaste mi historia": El desesperado llamado de influncer mexicano a ladrón que le robó en Valparáiso

14 may. 2026 - 17:15 hrs.

¿Qué pasó?

El influencer y creador de contenidos mexicano, Patricio Ramírez, conocido en redes sociales como "@patoramz_", denunció haber sido víctima de un robo mientras se encontraba en la ciudad de Valparaíso.

A través de un video publicado en Instagram, el joven relató que desconocidos rompieron el vidrio de su vehículo y sustrajeron gran parte de sus pertenencias, incluyendo equipos fotográficos y discos duros que contenían el registro de un viaje que ha realizado por Latinoamérica durante los últimos dos años y medio.

"Te llevaste mi vida, te llevaste mi historia"

Según contó el influencer, entre los objetos robados había una cámara, un computador y cuatro discos duros de cuatro terabytes cada uno, donde almacenaba fotografías y videos captados durante su recorrido por distintos países del continente.

"Mi hermano, lo que te llevaste es mucho más allá que solamente equipo fotográfico. Te llevaste mi vida, te llevaste mi historia", expresó en el registro difundido en redes sociales.

Ramírez explicó que el material sustraído formaba parte de un proyecto personal en el que llevaba años trabajando. "Son fotografías de un proyecto que me ha costado mucho esfuerzo y mucho trabajo documentar. Este viaje ha sido meramente para querer compartir las bellezas de Latinoamérica", sostuvo.

Incluso, reveló que tenía planes de publicar un libro con las imágenes recopiladas durante la travesía. "Pensaba hacer un libro, ustedes lo saben, llevo mucho tiempo trabajando en ese libro", comentó.

"Quédate con todo, solo entrégame mis discos duros"

En medio de su mensaje, el creador de contenidos realizó un desesperado llamado dirigido directamente a quien tendría sus pertenencias, asegurando que su principal interés es recuperar el material audiovisual almacenado en los discos duros.

"Te lo digo de todo corazón. Quédate con todo lo que está en esa maleta. De verdad es para ti, no hay ningún problema. Solamente entrégame mis discos duros", rogó.

"Te lo suplico, mi brother, solamente necesito mis discos duros. Todo lo demás no pasa nada. Ya yo encontraré la forma de cómo volver a conseguir esas cosas", agregó.

El influencer también afirmó que ya presentó una denuncia ante Carabineros y aprovechó de agradecer las muestras de apoyo que ha recibido por parte de personas en Chile tras publicar el video.

Además, recalcó que el hecho no cambia la percepción positiva que tiene del país. "No quita mi percepción del cariño que le tengo a Chile. Estuve viajando mucho tiempo por Chile, recorrí toda su Patagonia, toda la Carretera Austral, paisajes espectaculares", concluyó.