Adulto mayor muere en Viña del Mar tras ser atacado con arma cortante

06 may. 2026 - 22:06 hrs.

¿Qué pasó?

Un homicidio con arma cortante se registró la tarde de este miércoles en la comuna de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

Según informó la PDI, el hecho ocurrió en el sector de Miraflores Alto, específicamente en una zona correspondiente a una toma.

¿Qué informó la PDI?

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios (BH), señaló que "la víctima corresponde a un hombre chileno, de 65 años, sin antecedentes policiales".

"Al examen del médico, presentaba tres heridas cortantes a nivel de tórax. Su causa de muerte correspondería a un traumatismo torácico por herida cortopenetrante", agregó la autoridad de la PDI.

Detectives de la BH y peritos del Laboratorio de Criminalística se encuentran trabajando en las diligencias, a fin de esclarecer cómo ocurrió este homicidio y si hay más de una persona involucrada.

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