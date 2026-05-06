Secuestro de empresario ferretero: Prisión preventiva para quinto detenido que estaría vinculado al delito

06 may. 2026 - 16:21 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, se desarrolló la formalización de un hombre de 34 años y de nacionalidad chilena, quien es el quinto detenido por el caso del secuestro del empresario ferretero Jorge Vera (84), ocurrido en la comuna de San Miguel, el pasado 21 de abril.

El fiscal Regional Metropolitano, Héctor Barros, adelantó el martes que "este imputado será formalizado por secuestro y concretamente por la participación que tuvo en el resguardo de la víctima en los lugares de cautiverio".

Quinto imputado quedó en prisión preventiva

Luego de que el Ministerio Público expusiera los antecedentes pertinentes, el tribunal dictaminó la cautelar de prisión preventiva para el hombre de 34 años.

Sobre los detalles de la audiencia, el fiscal Claudio Orellana, de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, explicó que "a esta persona se le formalizó investigación en carácter de autor ejecutor. Él desarrolla actividad desde el punto de vista logístico y también de ejecución propia del delito".

"Se le formularon cargos por secuestro extorsivo y se pidió por parte del Ministerio Público la cautelar de prisión preventiva", explicó el fiscal Orellana, para luego mencionar que se fijó un plazo de investigación de 120 días.

El inicio del secuestro

El hecho ocurrió el martes 21 de abril, alrededor de las 18:15 horas, cuando al menos seis sujetos interceptaron la camioneta de la víctima afuera de su departamento. En un comienzo no se descartó la hipótesis de un asalto, aunque el entorno familiar siempre sostuvo que se trataba de un secuestro.

La camioneta y el teléfono celular del empresario fueron encontrados a pocos metros, lo que permitió activar rápidamente las primeras diligencias investigativas.

Investigación reservada y primeras detenciones

Mientras avanzaban los días sin noticias del paradero del empresario, la investigación se mantuvo bajo estricta reserva. En ese contexto, ya se habían concretado detenciones que no podían ser informadas públicamente.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, explicó en su momento que “hubo un trabajo previo de coordinación entre la policía y la Fiscalía. Hubo detenciones que no se podían manifestar, no se podían expresar. Era un secuestro en desarrollo”.

Las pistas clave

Uno de los avances relevantes fue la identificación de un lugar de cautiverio, donde el empresario habría permanecido cerca de 48 horas. En ese sitio se encontraron elementos personales que permitieron fortalecer la línea investigativa.

En ese entonces, el fiscal Héctor Barros detalló que “pudimos encontrar evidencia en ese lugar, como por ejemplo las jeringas con insulina que utilizaba la víctima, y eso nos permitió tener la hebra investigativa que nosotros necesitábamos”.

A esto se sumó la colaboración internacional y la triangulación de llamadas telefónicas, mientras los detenidos comenzaban a entregar información relevante.

La liberación

Tras varios días de búsqueda, una llamada al 133 de Carabineros alertó sobre la liberación del empresario en un sitio eriazo en la comuna de Colina. Luego de ser encontrado, fue trasladado para constatar su estado de salud.

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