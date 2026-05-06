Una radiografía lo confirmó: Asaltante robó cadena de oro a turista y se la tragó al ser descubierto por Carabineros

06 may. 2026 - 13:34 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que parecía ser un delito común, terminó convirtiéndose en una escena digna de un guión de cine en pleno corazón de Valparaíso. Un joven de 18 años, identificado con las iniciales M.A.B.F., protagonizó un insólito episodio delictual al intentar ocultar la evidencia de un robo por sorpresa de la manera más arriesgada posible: ingiriendo el botín.

El asalto al turista australiano

El incidente tuvo lugar el pasado lunes 4 de mayo, alrededor de las 13:30 horas en la intersección de las calles Almirante Señoret y Cochrane. La víctima, un turista australiano de 64 años que disfrutaba de un paseo por los rincones patrimoniales de la ciudad puerto, fue abordado sorpresivamente por el antisocial.

En un movimiento rápido, el delincuente le arrebató una cadena de oro que llevaba al cuello y emprendió una veloz huida en dirección a la Plaza Sotomayor.

Sin embargo, la rápida alerta a Carabineros permitió iniciar una persecución inmediata. Los uniformados siguieron el rastro del sospechoso por varias cuadras hasta alcanzarlo en las cercanías de la Plaza Echaurren, específicamente en la intersección de calles Clave con Almirante Riveros.

Un método de ocultamiento extremo

Al verse acorralado y notar que los efectivos policiales estaban a punto de capturarlo, el joven tomó una decisión desesperada para eliminar la prueba del delito: se tragó la gargantilla de oro.

A pesar de su intento por "hacer desaparecer" el objeto, la policía procedió con la detención al haber sido captado en flagrancia.

La confirmación del inusual escondite llegó poco después en un centro asistencial. Según relató el mayor Guido Klesse, de la Segunda Comisaría Central de Valparaíso, el uso de tecnología médica fue clave: "A través de un examen de radiografía se logró divisar, al interior del estómago del detenido, la gargantilla que decidió tragarse, poniendo incluso en peligro su propia integridad física".

Justicia y una "espera" particular

En la audiencia de formalización, la defensa intentó cuestionar la legalidad de la detención, señalando una presunta falta de descripción física clara, pero el tribunal desestimó estos alegatos ante la evidencia radiológica. El fiscal Andrés Domínguez imputó al joven por el delito de robo por sorpresa.

A pesar de que el individuo ya contaba con un historial de delitos de naturaleza similar, las medidas cautelares resultaron menos severas de lo esperado. El magistrado Fernando Vergara dictó arraigo nacional y firma mensual para el imputado, otorgando un plazo de 60 días para la investigación.

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