Video muestra camión cigüeña quemándose en ruta hacia Alto Hospicio: Vehículos que trasladaba también se vieron afectados

06 may. 2026 - 12:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un video dejó en evidencia el momento en que un camión cigüeña se incendió este miércoles en plena ruta hacia Alto Hospicio, en la región de Tarapacá, lo que generó problemas de tránsito.

Según las imágenes viralizadas, el camión estaba cargando vehículos al momento del siniestro, lo que provocó que estos también se vieran afectados. A raíz de lo anterior, el fuego comenzó a propagarse de forma rápida.

En uno de los registros se aprecia una gran columna de humo negro y algunas personas alrededor, las que se habrían acercado a verificar el hecho.

Tránsito estaría cortado

Según medios locales, la situación se habría generado en la Ruta 16, poco antes de llegar a Alto Hospicio, lo que tendría el camino cortado.

Por el momento, el camión se encuentra a un costado de la vía, con evidentes daños producto del poder de las llamas.

¿Qué es un camión cigüeña?

Un camión cigüeña (también conocido como nodriza o mosquito en algunos países) es un vehículo de carga diseñado específicamente para el transporte de otros automóviles.

Se trata de un remolque o semirremolque especializado posee una estructura metálica de dos niveles (pisos), lo que permite maximizar el espacio para trasladar varios vehículos de forma simultánea.

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