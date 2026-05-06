Investigan crimen de hombre a bordo de su vehículo en Estación Central: La acompañante huyó tras dar declaración

06 may. 2026 - 06:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un enigmático crimen sacudió la madrugada de este miércoles a los vecinos de la comuna de Estación Central, puesto que un hombre perdió la vida tras recibir un disparo a corta distancia mientras se encontraba al interior de su vehículo.

Lo que inicialmente se reportó como un ataque por parte de desconocidos, tomó un posible giro, debido a las extrañas circunstancias del suceso y la desaparición de una testigo clave.

De una celebración a la tragedia

Según los primeros antecedentes, la víctima venía de un cumpleaños cuando llegó a la comuna de Estación Central en compañía de una mujer, con el objetivo de hacer una compra en una botillería en la intersección de las calles Gaspar de Orense con Embajador Quintana.

Fue en ese punto donde el vehículo habría sido interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Según el relato inicial, los atacantes dispararon a quemarropa contra el conductor.

Las inconsistencias que alertan a la Fiscalía

A pesar de la versión de la "intercepción", la investigación liderada por las autoridades detectó anomalías que ponen en duda el relato de un asalto externo:

Trayectoria del proyectil: El peritaje preliminar indica que la víctima presenta un único impacto balístico sin salida de proyectil . Lo más relevante es que las autoridades creen que el disparo se habría efectuado desde dentro del vehículo, específicamente desde el sector del copiloto.

. Lo más relevante es que las autoridades creen que el disparo se habría efectuado desde dentro del vehículo, específicamente desde el sector del copiloto. Estado del vehículo: El automóvil no presenta impactos de bala en su carrocería, ni tampoco orificios en las ventanas, lo que descarta un ataque directo desde el exterior hacia el interior del habitáculo.

en su carrocería, ni tampoco orificios en las ventanas, lo que descarta un ataque directo desde el exterior hacia el interior del habitáculo. Robo descartado: La víctima mantenía todas sus pertenencias al momento del hallazgo. No hubo forcejeo aparente ni intentos por abrir las puertas del coche, lo que aleja la tesis de un portonazo o robo con homicidio.

Testigo se fugó

La mayor interrogante del caso recae sobre la mujer que acompañaba a la víctima. Al llegar Carabineros al lugar, la mujer entregó una declaración sumamente vaga y general para, minutos después, huir del sitio del suceso.

Actualmente, el Ministerio Público y las unidades especializadas mantienen una búsqueda intensiva para dar con su paradero. Resulta vital establecer si su huida se debió al estado de shock o si existe una participación directa o grado de complicidad en el ataque armado.

El fiscal a cargo y el equipo OS9 continúan revisando cámaras de seguridad de la zona para determinar la ruta de la motocicleta mencionada y esclarecer qué ocurrió realmente en esos segundos fatales dentro del vehículo.

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