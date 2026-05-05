Mujer fue asesinada a balazos en pleno centro de Rancagua: Autor se dio a la fuga
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este martes, se reportó que una mujer fue asesinada en medio de un tiroteo que se registró en el centro de Rancagua, región de O'Higgins.
En específico, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Cáceres con Rubio, cerca de las 19:00 horas.
¿Qué informó Carabineros?
El Coronel Luis Rebolledo, de la prefectura de Cachapoal, explicó que "acá en la ciudad de Rancagua se encuentra en desarrollo un procedimiento por homicidio, en donde una mujer adulta en la vía pública recibe impactos balísticos de parte de un hombre adulto el que se da a la fuga".Ir a la siguiente nota
Luego, la autoridad policial informó que se dio "cuenta al Ministerio Público y se realizan las primeras diligencias para dar con el autor de este ilícito".
Por órdenes de la Fiscalía, los peritajes serán realizados por la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.
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