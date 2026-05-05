"Hay que preocuparse": Exministro de Defensa alerta por la compra de aviones F-16 hecha por Perú

05 may. 2026 - 16:56 hrs.

¿Qué pasó?

El exministro de Defensa e Interior, Jorge Burgos, advirtió que Chile debe prestar atención a la compra de aviones caza F-16 realizada por Perú, sosteniendo que "hay que preocuparse" de esta inversión del país vecino.

"Hay que preocuparse"

"Creo que es un tema que hay que preocuparse, no hacerlo sería bastante poco lógico de parte nuestra", afirmó el exsecretario de Estado en una entrevista con Radio Duna.

Burgos enfatizó que "hay que estar atentos y mantener nuestra capacidad disuasiva. No para atacar a nadie, pero para mostrar que tampoco somos susceptibles de mirarnos a huevo desde el punto de vista de la defensa".

"Tenemos que invertir"

El exministro señaló que "tenemos que prepararnos para que nuestro material, que ya tiene un tiempo, no caiga en obsolescencia. Tenemos que invertir".

Burgos advirtió sobre la importancia de resguardar las inversiones realizadas en las Fuerzas Armadas durante las últimas dos décadas.

"Sería muy torpe haber hecho 20 años de inversión importante en las tres ramas de las Fuerzas Armadas, para dejar abandonada esa inversión porque la obsolescencia nos va a costar mucho más caro en algún momento", sostuvo Burgos.

A fines de abril, el gobierno peruano concretó la compra de 24 aviones caza F-16 Block 70 de Estados Unidos, con una inversión estimada de $3.500 millones de dólares para modernizar su Fuerza Aérea. Chile, en tanto, cuenta con 46 F-16, lo que por ahora le siguen dando un lugar de privilegio en la región.

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