Argentina y Perú van por los F-16: ¿Está amenazado el poderío aéreo de Chile en Sudamérica?

29 mar. 2026 - 17:07 hrs.

¿Qué pasó?

A inicios de los 2000, el gobierno de Ricardo Lagos (PS-PPD) tomó la decisión de adquirir los primeros aviones de combate F-16 para la Fuerza Aérea (FACh), los que al día de hoy llegan a una flota de 46 aeronaves que dan una clara ventaja a Chile en el poderío aéreo de Sudamérica.

Sin embargo, últimamente dos países se han propuesto acortar esta brecha de defensa: Argentina, que ya adquirió sus primeros ejemplares, y Perú, que tras un acuerdo con Estados Unidos podrá acceder a una versión más moderna de los F-16.

Argentina y Perú van por los F-16

"Chile mantiene una ventaja estratégica porque tiene más aviones que la competencia, que los demás países del cono sur. Esta ventaja se estrecha y posiblemente que se estreche también es bueno para este equilibrio de poder", señaló el analista internacional de la UNAB, Felipe Vergara, respecto a la adquisición trasandina.

De acuerdo al presidente Javier Milei, la compra de sus primeros F-16 a Dinamarca tiene como objetivo solucionar décadas de "destrato" en sus Fuerzas Armadas, señalando que los gobiernos anteriores "nos habían dejado indefensos".

En el caso de Perú, su reciente acuerdo con Estados Unidos les permitirá adquirir los aviones F-16 Block 70, que son mucho más avanzados que los 46 aviones que hoy conforman la flota de la FACh.

"Van a ser técnicamente hablando más modernos que los nuestros, eso es un hecho. Tienen tecnología más avanzada, pero sus pilotos no tienen la experiencia que tienen los nuestros", detalló el analista de la Universidad Finis Terrae, Alberto Rojas.

¿Está amenazado el poderío aéreo de Chile?

Respecto a una amenaza para nuestro país, Rojas indicó que "ahora lo que estamos viendo es que dos países vecinos, como Argentina y Perú, están interesados en modernizar después de muchos años sus fuerzas aéreas y de esa forma se acercan, de manera relativamente rápida, al nivel que tiene Chile".

En tanto, Vergara quita dramatismo al asegurar que estas acciones "no necesariamente son para ser competitivo", ya que "no es un desafío de una carrera armamentista para un futuro conflicto bélico, sino que es una actualización de las flotas para mantener los equilibrios entre los distintos países".

Todo sobre Defensa Nacional