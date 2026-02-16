Fuerza aérea presentará nuevo avión chileno en la FIDAE: Estas son sus características

16 feb. 2026 - 15:51 hrs.

¿Qué pasó?

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) presentará en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) un nuevo prototipo de avión de instrucción que se construyó en Chile.

Su presentación, además de ubicar al país en la vanguardia de nuevas tecnologías y mejoras en aviación, reactivará la producción nacional de aeronaves y traerá más empleo a la Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER).

El T-40 Newen: El modelo más avanzado para formación de pilotos

El T-40 Newén ("fuerza" en mapudungún) es el sucesor directo del emblemático T-35 Pillán, que trae consigo significativas mejoras en navegación e infraestructura; todo para brindar una experiencia completa en la formación de nuevos pilotos para Chile.

En los detalles que entregaron la FACh y el Ministerio de Defensa, el prototipo cuenta con un ecosistema integrado de instrucción, que contempla instrumentos de vuelo digitales y pantallas multifunción, 30% de materiales ligeros y resistentes y un sistema de vuelo con realidad virtual.

Durante el mes de abril se presentará y entregará el prototipo durante la FIDAE para luego iniciar una fase de pruebas, y ya para el 2027 se dará el inicio a la producción masiva del avión.

"Quisiera destacar que la industria de la Defensa, en particular a través de la fabricación de este nuevo avión de instrucción, es un motor de desarrollo para el país, generador de empleo y movilidad social", señaló la ministra de Defensa Nacional Adriana Delpiano durante su visita.

Revisa las imágenes del avión:

El prototipo del T-40 Newen. / Gobierno de Chile.