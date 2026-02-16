Muere huemul tras ser atropellado en la Carretera Austral: Investigan maniobra imprudente del conductor

16 feb. 2026 - 17:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un huemul murió después de ser atropellado en la Carretera Austral (Ruta 7) en la noche del domingo recién pasado, lo que dio inicio a una investigación.

Según lo informado por el Diario Regional de Aysén, el animal fue impactado por un vehículo a la altura del sector Las Orquetas, en la ruta que une Coyhaique con Villa Cerro Castillo.

¿Maniobra imprudente?

Los testigos indicaron que el chofer habría adelantado en una línea recta antes de una curva, y luego atropelló al huemul.

Ante esta alarmante situación, el ejemplar quedó con una pata trasera fracturada y otras lesiones que más tarde le provocaron la muerte.

El llamado del seremi de Agricultura

El seremi de Agricultura de Aysén, Eugenio Ruiz, enfatizó en la protección que deben tener animales como el huemul, sobre todo, en este tipo de vías donde circulan vehículos a alta velocidad.

"Hacemos un llamado urgente a quienes transitan por sectores como Las Horquetas, Cerro Castillo y toda la Carretera Austral a respetar los límites de velocidad, no superar los 60 km/h en estas zonas", manifestó.

Todo sobre Policial