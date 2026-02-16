Tomás Vodanovic tras violento desalojo de campamento en Maipú: "Se ha ofrecido alternativa de traslado transitorio"

16 feb. 2026 - 15:18 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), se refirió al desalojo del campamento Santa Marta, ubicado en la intersección de Camino a Melipilla con Avenida Los Pajaritos, que se está llevando a cabo este lunes.

A través de redes sociales, el jefe comunal explicó que este desalojo se enmarca como parte del "plan de recuperación de todo el eje de Camino a Melipilla con Pajaritos".

Asegurando que "a través de distintas intervenciones podemos recuperar estos espacios para la tranquilidad y seguridad de nuestra familia".

"Se ha ofrecido alternativa de traslado transitorio"

"Este operativo ha contado con el mismo plan social que el desalojo del campamento El Trébol, donde se ha ofrecido alternativa de traslado transitorio a todas las familias, resguardo de ellas en albergue, traslado de enseres y también cuidado y traslado de sus mascotas", detalló.

Vodanovic manifestó que esperan "que sea un operativo lo más tranquilo posible, contando con el apoyo de las familias, pero sabemos que nuestro objetivo es poder recuperar este espacio para nuestra familia".

Finalmente, el alcalde señaló que "seguiremos trabajando con fuerza para tener un Maipú más seguro, tranquilo y ordenado, sin perder nunca de vista el enfoque humano que nos permite hacerlo con la tranquilidad y resguardo de las familias".

