Quemaduras, amenazas y trabajos forzados: Revelan cómo vivía joven con discapacidad que fue rescatada de una casa en La Serena

15 feb. 2026 - 20:35 hrs.

¿Qué pasó?

El sábado se realizó la formalización de dos mujeres por el delito de lesiones graves gravísimas en contra de una joven con discapacidad cognitiva, en la ciudad de La Serena, región de Coquimbo.

Los hechos se produjeron en un domicilio del sector Las Compañías y dejó al descubierto un escenario de violencia sistemática, que incluye quemaduras, amenazas y trabajos forzados.

PDI rescató a la víctima tras denuncia de vecinos

La víctima, de 23 años, fue rescatada por la Policía de Investigaciones (PDI) el pasado lunes 9 de febrero tras denuncias de vecinos, quienes acudieron a la municipalidad para dar cuenta de las agresiones que sufría la joven.

El jefe subrogante de la Brigada de Investigación Criminal (Bicirm) La Serena, el subprefecto Francisco Cornejo Rivera, explicó que personal policial tomó conocimiento del hecho por medio de la alcaldesa de La Serena.

"Un vecino del sector Las Compañías dio cuenta que una persona de 23 años de edad con discapacidad cognitiva estaba siendo brutalmente agredida en un inmueble", explicó el detective.

"Personal policial concurrió al lugar y tomó contacto con la afectada, quien presentaba gran parte de su cuerpo con graves quemaduras, razón por la que fue inmediatamente trasladada hasta el Servicio de Urgencias del Hospital de La Serena, donde permanece internada desde el lunes", agregó.

Quemaduras, amenazas y trabajos forzados

El Diario El Día dio a conocer detalles de la formalización de ambas imputadas, una madre de 37 años y su hija de 20. La primera quedó con la medida cautelar de prisión preventiva y la segunda con arraigo nacional.

Las detenidas no mantenían vínculo familiar con la víctima, sin embargo, la joven agredida vivía en calidad de allegada y habría sido obligada a realizar trabajos domésticos forzados. Su situación era de abandono y vulnerabilidad extrema.

La fiscal a cargo del caso, Ninoska Mosnich, jefa de la Fiscalía de La Serena, entregó antecedentes relevantes tras la audiencia de formalización, detallando la magnitud de las lesiones.

La víctima habría permanecido durante dos años en el domicilio, tiempo en el que sufrió constantes abusos y maltratos de diversa índole, entre ellos quemaduras con agua hirviendo, golpes y cortes.

Actualmente se encuentra hospitalizada por quemaduras que afectan el 25% de su cuerpo, incluido el rostro. Sin embargo, la fiscal precisó que también presenta lesiones anteriores ya cicatrizadas.

Según antecedentes recabados por el medio, la joven habría sido constantemente amenazada para impedir que denunciara los hechos.