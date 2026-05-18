Prueba de ADN y testimonio de funcionaria: Las claves con las que se busca conocer cómo murió carabinero de Puerto Varas

18 may. 2026 - 12:21 hrs.

¿Qué pasó?

A un poco más de dos meses de la muerte del sargento segundo Javier Figueroa, fallecido la madrugada del pasado 11 de marzo en Puerto Varas durante un procedimiento policial, la Fiscalía Regional de Los Lagos todavía no ha podido aclarar las circunstancias en que ocurrieron los hechos y si hubo o no participación de terceros en su fallecimiento.

Según información compartida por diario El Mercurio, medio que accedió al expediente del caso, existe un testimonio clave emitido por una carabinera que acompañó al ahora suboficial mayor Figueroa (ascendido póstumamente a este cargo) en el procedimiento y que emitió nuevos antecedentes del caso.

Además, existe una prueba de ADN que se tomó al arma que habría percutado los disparos, la del mismo suboficial Figueroa, para conocer quién o quiénes la habrían manipulado al momento de los balazos.

Nuevo testimonio por muerte de Carabinero en Puerto Varas

Como trascendió hace algunos días, la llamada por personas consumiendo alcohol en la vía pública que motivó la presencia policial en el sitio del suceso se habría hecho desde un celular prepago cuyo chip estaría a nombre de Javier Figueroa. Días después se encontró en las pertenencias del funcionario fallecido el aparato desde el cual se habría hecho ese llamado. Pero el chip no fue hallado.

Este antecedente encendió las alertas y suscitó la hipótesis de un suicidio, pero esta ha perdido fuerza con el paso de los días y con estos nuevos detalles revelados por El Mercurio.

Según el relato del expediente, al llegar al lugar de los hechos, los policías se separaron para revisar el entorno. "Estaban a una distancia de unos cinco a seis metros aproximadamente, cuando llegó a la mitad del camino se devolvió, había otro camino, todo estaba oscuro, ahí el sargento le pide por radio las novedades".

Además, agrega que, "escuchó por la radio que su sargento Figueroa le dice a Cenco que estaban efectuando clave 25, que es de disparos, este escuchó dos disparos. Ese mismo comunicado se lo da a su cabo primero, B.O, que andaba en otro dispositivo policial, pidiéndole que se acercara al lugar para prestar cooperación".

"Cuando va caminando logra verlo a distancia, a unos 25 metros aproximados, estaba de pie, por la oscuridad se veía la portátil que usaba, en eso lo perdió de vista, se acercó de inmediato a su posición, como estaba oscuro, se pasó un par de metros, no veía ninguna silueta o luz que lo orientara, volvió y se quedó parado para escuchar algo, ya que el sargento Figueroa tampoco contestaba la radio, cuando se quedó en completo silencio, escuchó como el quejido de una persona", agrega el testimonio de la funcionaria.