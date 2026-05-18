Acusa homicidio simple por omisión: Madre de niña fallecida tras caer de edificio anuncia querella contra padre de la menor

18 may. 2026 - 12:34 hrs.

¿Qué pasó?

La madre de la niña de 2 años que murió tras caer del piso 11 de un edificio en Las Condes, el domingo en la tarde, anunció una querella contra el padre por homicidio simple por omisión, ya que la menor estaba a su cuidado y no contaba con malla de protección en la pieza donde dormía la pequeña.

En declaraciones a TVN, el abogado de la mujer, Jorge Jorquera, informó que "se va a presentar una querella por el delito que nosotros consideramos, que es homicidio simple, en este caso por comisión por omisión".

Habían llegado a acuerdo por medidas de seguridad

"En el acuerdo de relación directa irregular, que fue consensuado entre las partes, se colocó expresamente medidas de seguridad mínimas como mallas de seguridad. Y la malla de seguridad que colocó el padre daba solamente hacia Apoquindo y donde ocurrió el hecho era un ventanal que no tenía malla de seguridad y no había forma de verificarlo", añadió.

"Nosotros estimamos que hubo homicidio simple y no cuasidelito porque se le advirtió con anticipación respecto de la instalación de mallas de seguridad y todas las medidas necesarias para efecto de esto e hizo caso omiso", agregó el abogado.

"Hay una falta de cuidado. Las visitas eran una vez al mes. Tiene 30 días, 29 días restantes, para haber hecho lo que hizo, si es que aquí hubo consumo de alcohol el día anterior o el mismo día y sin embargo ese cuidado no se tuvo... y aquí está la consecuencia", cerró.