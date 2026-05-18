Científicos chilenos usan tecnología nuclear para descubrir si tu miel de abeja es falsa

18 may. 2026 - 12:33 hrs.

El sistema de la miel chilena, que sustenta a más de 11.500 apicultores, se encuentra en jaque. Los límites del problema se definen por una práctica fraudulenta que se ha infiltrado en la cadena de valor: la adulteración de miel pura con jarabes baratos de maíz o caña.

Este engaño, casi perfecto e indetectable para el consumidor, devalúa una industria entera y pone en riesgo el trabajo honesto, creando una disfunción que abarca desde el productor hasta la mesa.

En este escenario operan distintos actores con roles definidos. Por un lado, están los miles de apicultores chilenos que luchan por su sustento produciendo miel auténtica. En oposición, se encuentran actores inescrupulosos que se enriquecen adulterando el producto.

Los consumidores son una pieza clave, pues son quienes finalmente están expuestos al fraude sin poder distinguirlo por sabor, color o textura.

Finalmente, emerge un grupo de investigadores chilenos, liderados por el Dr. Enrique Mejías Barrios de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), que utilizan la ciencia para diferenciar el producto auténtico del falso, en colaboración con entidades como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Incentivos que alimentan el fraude y la defensa

Cada actor actúa movido por incentivos y restricciones específicas. Quienes adulteran la miel persiguen un beneficio económico directo, aprovechando que el engaño es difícil de detectar para el consumidor.

Los apicultores honestos, en cambio, están incentivados a proteger la integridad de su trabajo, pero se ven restringidos por la competencia desleal que devalúa su producción.

Para los científicos de la CCHEN, el incentivo es aportar "soluciones mediante la elaboración de un sistema de verificación de autenticidad único", no solo para detectar el fraude, sino para "destacar el inmenso valor agregado que un producto tan noble como la miel chilena posee gracias a su procedencia botánica nativo-endémica".

El círculo vicioso que refuerza la disfunción

La adulteración genera un bucle de retroalimentación negativo. La venta de miel fraudulenta a menor costo o a precio de auténtica distorsiona el mercado. Esto no solo engaña a los consumidores, sino que reduce la rentabilidad de los productores honestos, poniéndolos en una situación de desventaja que amenaza su sostenibilidad.

Este problema, que según el texto es de escala mundial y afecta a otros productos como el vino o el aceite de oliva, crea un ciclo donde la falta de fiscalización y de herramientas de verificación refuerza la impunidad del fraude, debilitando progresivamente al sector productivo legítimo.

Un escudo tecnológico como punto de palanca

El punto de intervención más efectivo para cambiar el sistema es la verificación de autenticidad a través de la tecnología. El trabajo de la CCHEN con técnicas nucleares como la Espectrometría de Masas de Relaciones Isotópicas (EA-IRMS) es el principal punto de palanca.

Esta técnica permite analizar los átomos de carbono y diferenciar inequívocamente los azúcares del néctar de los jarabes añadidos. Esta solución, eje del Marco Programático Nacional (2026-2032), no solo combate el fraude, sino que permite educar al consumidor —la "estrategia más eficiente"— y, como señala el Dr. Mejías, "demostrar al mundo que su origen floral es irrepetible y auténtico".

La urgencia es clara, como lo parafrasea el investigador: "El tiempo es miel (time is honey)", pues proteger la miel es proteger a las abejas y la flora nativa.