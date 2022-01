Fibromialgia: Esto es lo que produce la enfermedad que padece Paola Troncoso

Este sábado se estrena por las pantallas de Mega, después de Meganoticias Prime, la nueva serie que llega a entretener la cartelera de la televisión este verano. Se trata de "Paola y Miguelito, la serie", que relata la historia de una de las familias más queridas de Chile en su nuevo hogar.

Entre los rostros que son parte del show están Fernando Alarcón, María José Quiroz, César Sepúlveda, Teresita Reyes y Carolina Paulsen. Además, en cada capítulo se cuenta con la visita de diferentes figuras públicas, entre las que destacan Soledad Onetto y Andrés Velasco.

No obstante, el protagonismo está a cargo del humorista peruano Hans Malpartida, más conocido como "Miguelito", y la actriz Paola Troncoso, esta última recientemente contó acerca de la enfermedad que padece desde hace ya unos años, la fibromialgia.

La talentosa intérprete de varios personajes de programas humorísticos de Mega, tuvo su momento emotivo en un espacio de cocina de CHV, donde comentó el doloroso proceso que ha debido enfrentar desde que tiene 30 años.

"Me maltraté mucho por el tema de la fibromialgia. Ahí se forma como un círculo vicioso, porque tú quieres hacer miles de cosas, tu cuerpo no te responde y a mí me daba rabia con eso", relató en pantalla.

¿Qué es la fibromialgia?

La fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor incontrolable en varias partes del cuerpo, acompañado por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo. Se trata de una enfermedad que afecta entre al 2 y 6% de la población, y las mujeres son quienes más la padecen.

En términos generales, quienes padecen fibromialgia perciben como dolorosos, estímulos que habitualmente no lo son. Según los expertos, esto se produce debido a una alteración en el modo en que el cerebro y la médula espinal procesan las señales de dolor.

Las causas que la generan son diversas, y están relacionadas con varios factores que actúan en conjunto. Puede ser por genética, es decir una condición hereditaria, o por infecciones, o traumas físicos o emocionales.

¿Cuáles son los síntomas?

Desde Clínica Mayo apuntan que en ocasiones los síntomas comienzan después de traumatismos físicos, cirugías, infecciones o estrés psicológico significativo. En otros casos, los síntomas se acumulan gradualmente con el tiempo, sin que exista un suceso desencadenante.

Los síntomas principales de la fibromialgia incluyen:

Dolor generalizado: Es una molestia leve, pero fastidiosa y constante, que dura varios meses. Para que se considere generalizado, el dolor debe darse en ambos lados del cuerpo, y arriba y abajo de la cintura.

Es una molestia leve, pero fastidiosa y constante, que dura varios meses. Para que se considere generalizado, el dolor debe darse en ambos lados del cuerpo, y arriba y abajo de la cintura. Fatiga: Las personas que padecen fibromialgia con frecuencia se despiertan cansadas, aunque duerman las horas que necesitan. También se puede sufrir trastornos del sueño y el conocido "síndrome de las piernas inquietas".

Las personas que padecen fibromialgia con frecuencia se despiertan cansadas, aunque duerman las horas que necesitan. También se puede sufrir trastornos del sueño y el conocido "síndrome de las piernas inquietas". Dificultades cognitivas: Otro síntoma es la pérdida de concentración en tareas básicas, un síntoma comúnmente llamado "fibroniebla", el cual dificulta la capacidad de enfoque y atención.

¿Cómo se trata la fibromialgia?

No existe un tratamiento estándar para la fibromialgia, ya que depende de los síntomas y el caso de cada paciente. Por lo general, se administran medicamentos para el dolor, o antiinflamatorios, además de una terapia de kinesiología y psiquiatría, en el caso de que el paciente haya sufrido un trauma emocional o estrés.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

