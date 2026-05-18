10 cosas que le pasan a tu cuerpo cuando comes huevo duro a diario

18 may. 2026 - 12:15 hrs.

Durante años, el huevo fue injustamente demonizado y cargó con la fama de ser un alimento perjudicial.

La creencia común, extendida por décadas, era que su consumo elevaba el colesterol en sangre, convirtiéndolo en un riesgo para la salud cardiovascular y un producto a evitar en cualquier dieta saludable.

La lógica simple detrás del miedo

La lógica detrás de esta idea parecía directa e intuitiva: si el huevo contiene colesterol, entonces comerlo debe aumentar inevitablemente el colesterol en nuestro cuerpo. Esta asociación simple, aunque atractiva por su claridad, llevó a que muchas personas lo eliminaran de su alimentación por temor a sus supuestas consecuencias negativas.

La ciencia absuelve al acusado

Sin embargo, la evidencia científica más reciente ha puesto en jaque esta vieja creencia. La Asociación Americana del Corazón ya confirmó que el consumo moderado de huevo no se asocia directamente con un mayor riesgo cardiovascular.

De hecho, los especialistas hoy advierten que el colesterol presente en los alimentos ultraprocesados es mucho más dañino que el que se encuentra de forma natural en el huevo.

La realidad: un superalimento accesible y completo

Lejos de ser un villano, la ciencia ha devuelto al huevo la reputación que merece. Hoy es reconocido por expertos y nutricionistas como uno de los alimentos más completos, accesibles y versátiles.

Su bajo costo en comparación con otras fuentes de proteína como las carnes rojas o blancas lo hace aún más valioso. Un solo huevo duro aporta 6 gramos de proteína de alta calidad y su consumo ofrece una decena de beneficios comprobados:

Proteínas de alta calidad. Contiene todos los aminoácidos esenciales y un solo huevo aporta 6 gramos de proteína de rápida absorción. Vitaminas y minerales clave. Entrega un aporte nutricional elevado con micronutrientes esenciales. Fuente de vitamina D. Especialmente útil en otoño e invierno, cuando la exposición solar es menor. Rico en colina. Nutriente esencial para el desarrollo del cerebro y la salud celular. Grasas saludables. Aporta grasas de buena calidad que contribuyen al bienestar general. Genera saciedad. Ayuda a sentirse satisfecho por más tiempo, ideal para controlar el apetito. Previene el daño ocular. Sus nutrientes contribuyen a mantener una buena salud visual. Refuerzo inmunológico. Fortalece el sistema inmune para prevenir resfríos y enfermedades. Mejora las funciones cognitivas. Favorece la memoria y el aprendizaje. Apoya la musculatura. Su aporte proteico es fundamental para quienes hacen deporte.

Gracias a su versatilidad, puede comerse en el desayuno, acompañar una ensalada o servir como colación. Los expertos recomiendan entre uno y tres huevos al día; con solo dos ya se obtienen 14 gramos de proteína, facilitando alcanzar la meta diaria sin recurrir a suplementos.

El error de juzgar por un solo nutriente

El mito del huevo como un alimento peligroso se sostenía en una visión simplista de la nutrición, que se enfocaba en un solo componente —el colesterol— en lugar de evaluar el alimento en su totalidad. Esta demonización injusta ocultaba su extraordinario perfil nutricional, su bajo costo y su versatilidad, hasta que la ciencia finalmente corrigió el panorama y le devolvió la reputación que merece.

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