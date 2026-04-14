Las claves para conservar alimentos: Esto es lo que debes saber si guardas comida en el refrigerador

14 abr. 2026 - 07:40 hrs.

¿Qué pasó?

La conservación de alimentos en el hogar es una práctica común, especialmente entre quienes optan por cocinar con anticipación y almacenar sus preparaciones para los días siguientes. Sin embargo, es fundamental conocer cuánto tiempo pueden mantenerse en buen estado para evitar riesgos para la salud.

Alimentos refrigerados y congelados

Especialistas señalan que la temperatura ideal del refrigerador debe mantenerse en torno a los 4°C. En este contexto, es importante distinguir entre alimentos refrigerados y congelados, ya que su duración varía considerablemente.

Las comidas que se mantienen únicamente refrigeradas pueden conservarse entre 3 y 4 días, con un máximo de 5, siempre que estén almacenadas en recipientes herméticos.

Por otro lado, la congelación permite extender significativamente la vida útil de los alimentos, debido a que detiene el proceso de descomposición. Esta técnica resulta útil para guardar preparaciones como legumbres, comidas caseras o papillas.

Además, existen recomendaciones claves para un correcto almacenamiento. Una de ellas es dejar enfriar los alimentos antes de guardarlos, procurando que no permanezcan más de dos horas a temperatura ambiente.

También se sugiere dividir las preparaciones en porciones pequeñas para acelerar el enfriamiento. Otro aspecto relevante es la organización dentro del refrigerador. Se recomienda evitar el contacto entre verduras y carnes para prevenir contaminación cruzada.

Asimismo, fuera del refrigerador, alimentos como papas y cebollas no deben almacenarse juntos, ya que la humedad de la cebolla puede acelerar el deterioro de la papa.

Recomendaciones

"El arroz y los fideos duran entre 4 a 5 días, si están herméticamente sellados, guardados en un recipiente de plástico de vidrio", señala Marcela Zamorano, docente de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago

"Si yo voy a cocinar un arroz, la idea es trasladarlo en porciones pequeñas, porque esa porción pequeña también influye, me va a permitir que se enfríe más rápido", agrega.

La experta también recomienda dejar la comida en la cocina máximo dos horas, ojalá solo una hora. Luego "taparlo y llevarlo a la parte media del refrigerador. En esa parte media alta, la temperatura se mantiene cerca de -4°C, y ahí dura entre 4 o 5 días".

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