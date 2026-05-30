Bomberos activa Alarma General por gran incendio que afecta a fábrica en Buin: Hay 17 mil litros de amoniaco al interior

30 may. 2026 - 00:11 hrs.

¿Qué pasó?

Producto del gran incendio que se registró en horas de la noche de este viernes en la comuna de Buin, Bomberos activó Alarma General, que consiste en la máxima alerta operativa para un cuerpo bomberil.

Así lo dio a conocer el Gobierno de Santiago a través de su cuenta de X. "Bomberos activó Alarma General por incendio en el frigorífico Friofort de Buin, ubicado en la intersección de la Ruta 5 Sur y la calle Alberto Krumm. El llamado es a la precaución y a mantenerse informado por canales oficiales como Senapred", señalaron.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió un reporte de la situación en el que indica que al interior de la fábrica se encuentran 17.000 litros de amoniaco, un gas tóxico compuesto por nitrógeno e hidrógeno.

La emergencia ha movilizado a los cuerpos de bomberos de San Bernardo-El Bosque-Calera de Tango, Ñuñoa, Puente Alto, Pirque, La Granja-San Ramón-La Pintana, Paine, Maipú-Cerrillos, Curacaví, Melipilla y Peñaflor-Padre Hurtado.

Hasta ahora no se han reportado personas lesionadas, ya que las personas al interior del recinto fueron evacuadas, mientras que los vecinos del sector también.

Desde la compañía IceStar, dueña de la fábrica incendiada, explicaron que "una vez detectada la emergencia, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y se procedió a la evacuación preventiva de todo el personal presente en las instalaciones".

Voluntarios de bomberos permanecen trabajando en las inmediaciones para poder dar por finalizada la emergencia y controlar las llamas en su totalidad.

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