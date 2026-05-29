Desempleo en Chile sube al 9,1% y llega a su nivel más alto en casi 5 años: En mujeres se disparó a un 10,5%

29 may. 2026 - 09:25 hrs.

¿Qué pasó?

En 9,1% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre febrero-abril de 2026, de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

Con esto, el desempleo llegó a su nivel más alto en casi cinco años, mientras que en el caso de las mujeres se disparó casi un punto.

Cifras de desempleo

La cifra registró un ascenso de 0,3 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,0%), mayor que la presentada por las personas ocupadas (0,7%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 4,1%, influidas por quienes se encontraban cesantes (3,3%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (11,6%).

La tasa de participación se situó en 62,3%, incrementándose 0,1 pp. en doce meses, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 56,7% y no presentó variación en igual período. En tanto, la población fuera de la fuerza de trabajo creció 0,7%, influida por las personas inactivas potencialmente activas (2,1%) y personas inactivas habituales (0,3%).

Subió casi un punto en las mujeres

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 10,5%, aumentando 0,8 pp. en el período, producto del ascenso de 2,1% de la fuerza de trabajo, mayor que el de 1,3% registrado por las ocupadas; mientras que las desocupadas se expandieron 10,1%, influidas por las cesantes (10,2%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (8,7%).

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,4% y 47,8%, incrementándose 0,6 pp. y 0,2 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,5%, influidas por las inactivas habituales y las iniciadoras.

En los hombres, la tasa de desocupación alcanzó un 8,0%, disminuyendo 0,2 pp. en un año, a raíz del alza de 0,2% de la fuerza de trabajo, menor que la de 0,3% registrada por los ocupados. Los desocupados descendieron 1,3%, influidos únicamente por los cesantes (-2,9%).

Personas ocupadas

Por su parte, las tasas de participación y ocupación se situaron en 71,6% y 65,9%, decreciendo 0,5 pp. y 0,3 pp., en cada caso. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo aumentaron 2,7%, influidos por los inactivos habituales e inactivos potencialmente activos.

Además, en doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 0,7%, influida tanto por las mujeres (1,3%) como por los hombres (0,3%).

Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida, principalmente, por actividades de salud (5,9%), industria manufacturera (4,1%) y actividades profesionales (10,5%), en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas informales (9,5%) y trabajadoras por cuenta propia (3,9%).

Informalidad laboral y estacionalidad

La tasa de ocupación informal se situó en 26,8%, con un incremento de 1,0 pp. en un año. En tanto, en las mujeres y en los hombres la tasa consignó 28,6% y 25,4%, con variaciones en doce meses de 1,3 pp. y 0,7 pp., respectivamente.

Las personas ocupadas informales aumentaron 4,5%, influidas tanto por las mujeres (6,1%) como por los hombres (3,1%). Según sector económico, el ascenso se debió, principalmente, a comercio (7,7%) e industria manufacturera (16,1%), mientras que, por categoría ocupacional, la variación de las personas ocupadas informales fue incidida por asalariadas privadas (8,8%) y trabajadoras por cuenta propia (1,3%).

En tanto, la tasa de desocupación ajustada estacionalmente (que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural) fue de 8,9%, aumentando 0,2 pp. con respecto al trimestre móvil anterior.

Finalmente, en la Región Metropolitana, la estimación de la tasa de desocupación del trimestre febrero-abril de 2026 alcanzó 9,7%, aumentando 0,2 pp. en doce meses.

En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada creció 0,5%. Según sector económico, industria manufacturera (9,1%), actividades profesionales (13,8%) y comercio (2,8%) presentaron las mayores incidencias positivas.

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