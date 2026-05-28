Puerto de Iquique presenta cifras positivas: Desempeño se mantiene pese a crisis en Bolivia como principal comprador

28 may. 2026 - 21:00 hrs.

El Puerto de Iquique cerró el primer cuatrimestre de 2026 con resultados favorables en sus principales indicadores de transferencia de carga, consolidando una tendencia positiva.

Esto cobra especial relevancia si se toma en cuenta la compleja situación social que atraviesa Bolivia, principal cliente de la terminal.

Además, se destacó que las cifras se comparan con el ejercicio equivalente realizado en 2025, período de mayor movimiento de carga en la historia del recinto portuario.

Las alentadoras cifras del terminal

En materia de tonelaje total transferido, abril de 2026 registró 248.684 toneladas, lo que representa un crecimiento de 4% respecto de las 238.985 toneladas movilizadas en igual mes de 2025.

El dinamismo fue aún más pronunciado en el segmento de contenedores, donde los TEU movilizados alcanzaron 38.522 unidades, un incremento de 19% frente a los 32.493 del año anterior.

En tanto, en el cuarto mes de 2026 en comparación a abril de 2025, la carga contenedorizada creció 7%, pasando de 208.781 a 223.670 toneladas.

Asimismo, el movimiento de carga automotora exhibió un alza de 36%, mientras que las exportaciones e importaciones anotaron avances de 6% y 17%, respectivamente.

“Esto habla del esfuerzo y compromiso de todos los actores que intervienen en la actividad logística portuaria de nuestra región”, agregó Rubén Castro Hurtado, gerente general de Empresa Portuaria Iquique (EPI)

Bolivia: la crisis social que enfrenta el mayor cliente del Puerto

Castro señaló que “a pesar de las severas dificultades que enfrenta Bolivia, nuestro principal cliente, el Puerto de Iquique sigue sosteniendo un desempeño positivo, comparándonos incluso con el año en que obtuvimos el récord histórico de transferencia de carga”.

Bolivia lleva más de 20 días de movilizaciones que exigen la renuncia del presidente que asumió hace solo seis meses, Rodrigo Paz. En medio de una crisis económica, las jornadas de protesta incluyeron cortes de rutas que generaron desabastecimiento en La Paz y otras ciudades del país vecino.

El indicador que muestra una contracción es la carga vinculada al mercado boliviano, principal cliente del Puerto de Iquique, que registra una caída de 13% en el mes de abril y de 17% en el acumulado, reflejando las dificultades que atraviesa ese país y que impactan directamente en su comercio exterior.

Pese a esto, en materia de comercio exterior, las exportaciones del Puerto de Iquique anotaron un alza de 28% y las importaciones, 2%, en tanto que la carga movilizada proveniente de mercados distintos al boliviano se incrementó en 148%, evidenciando el avance en la diversificación de clientes y rutas del puerto.

Otras cifras

En el plano acumulado enero-abril de 2026, el desempeño es igualmente auspicioso. El tonelaje total transferido alcanzó 1.124.017 toneladas, superando en 2% las 1.102.312 toneladas del mismo período de 2025.

La atención de naves creció 4%, con 121 buques atendidos frente a 116 del año anterior, mientras que los TEU gestionados se incrementaron 6%, llegando a 147.759 unidades versus 139.017.

En cuanto a la contenedorizada, si bien en el mes de abril exhibió un alza de 7%, en el acumulado registra una contracción de 5%, indicador que el puerto monitorea con atención en el marco de su gestión operativa.