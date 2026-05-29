Día de los Patrimonios: Revisa cuáles edificios puedes visitar

29 may. 2026 - 10:00 hrs.

El Día de los Patrimonios 2026 se celebrará este sábado 30 y domingo 31 de mayo con miles de actividades gratuitas a lo largo de todo el país, con el objetivo de que la ciudadanía se reencuentre de forma presencial con la historia nacional.

La gran fiesta cultural abrirá las puertas de cientos de edificios históricos, por lo que familias enteras podrán recorrer sin costo palacios, museos y diversos espacios públicos.

¿Cómo saber qué edificios visitar en el Día de los Patrimonios?

De acuerdo a ChileAtiende, la cartelera oficial de este año cuenta con una enorme cantidad de opciones desplegadas por todas las regiones, las cuales se pueden consultar en el sitio web oficial (pulsa aquí).

En esta plataforma digital, el sistema permite filtrar las búsquedas según la región, la comuna específica o el tipo de panorama de preferencia. Además, permite conocer en detalle la programación, los horarios y las direcciones exactas.

Recomendaciones para visitar edificios en el Día de los Patrimonios

Para disfrutar de las jornadas culturales sin inconvenientes, se sugiere seguir estos consejos prácticos durante el fin de semana:

Inscripción anticipada: debido a que el aforo de varios inmuebles históricos es limitado, muchas de las visitas exigen un registro previo en la web antes de asistir.

debido a que el aforo de varios inmuebles históricos es limitado, muchas de las visitas exigen un registro previo en la web antes de asistir. Implementos básicos: al tratarse de circuitos urbanos y recorridos que suelen ser extensos y al aire libre, es ideal vestir ropa cómoda, llevar agua para hidratarse y usar protección solar.

al tratarse de circuitos urbanos y recorridos que suelen ser extensos y al aire libre, es ideal vestir ropa cómoda, llevar agua para hidratarse y usar protección solar. Cuidado del entorno: es una obligación de todos los asistentes respetar las normas indicadas por los encargados y resguardar la integridad de los monumentos nacionales visitados.

¿Qué actividades se pueden realizar en Santiago?

La capital concentrará una variada agenda de aperturas y recorridos guiados por sus rincones más emblemáticos:

Palacio de La Moneda: el palacio de Gobierno abrirá para ofrecer recorridos por sus patios interiores, salones principales y el histórico Salón Montt Varas.

el palacio de Gobierno abrirá para ofrecer recorridos por sus patios interiores, salones principales y el histórico Salón Montt Varas. Museo Nacional de Historia Natural: mantendrá la entrada libre en horario continuo para exhibir sus colecciones de biodiversidad y culturas originarias.

mantendrá la entrada libre en horario continuo para exhibir sus colecciones de biodiversidad y culturas originarias. Teatro Municipal: abrirá sus puertas con visitas guiadas especiales que permitirán al público conocer el escenario principal, los salones de época y los camarines.

abrirá sus puertas con visitas guiadas especiales que permitirán al público conocer el escenario principal, los salones de época y los camarines. Cerro Santa Lucía: contará con un equipo de guías que liderará rutas patrimoniales especiales.

contará con un equipo de guías que liderará rutas patrimoniales especiales. Otros puntos: se sumarán visitas guiadas cada una hora en la Catedral Metropolitana y circuitos de memoria arquitectónica en el Barrio Yungay.

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