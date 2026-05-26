Universidad de Concepción tendrá 47 actividades gratuitas en tres campus para el Día de los Patrimonios 2026

26 may. 2026 - 16:52 hrs.

La Universidad de Concepción (UdeC) celebrará el Día de los Patrimonios con un programa de 47 actividades gratuitas y abiertas a la comunidad, que se desarrollarán entre el viernes 29 y el domingo 31 de mayo de 2026.

La casa de estudios abrirá sus campus en Concepción, Chillán y Los Ángeles para ofrecer recorridos, cultura, ciencia, arte y actividades familiares, con la meta de redescubrir el patrimonio universitario.

Recorridos por íconos, museos y ferias artesanales

Entre los panoramas destacados se encuentran las subidas al emblemático Campanil UdeC y las visitas a la Pinacoteca y la Casa del Arte, donde se encuentra el mural Presencia de América Latina.

La programación también incluye circuitos patrimoniales por el Campus Concepción, cuentacuentos, talleres, exhibiciones científicas, una feria artesanal con creadores del Biobío y recorridos por museos universitarios de zoología, geología y anatomía.

En Chillán, el Centro de Extensión Cultural Alfonso Lagos (CECAL UdeC) ofrecerá mediaciones artísticas y talleres, mientras que en Los Ángeles se realizarán visitas guiadas y charlas sobre la historia y la identidad territorial del campus. La Universidad proyecta recibir cerca de 10 mil personas durante las tres jornadas.

Una invitación a redescubrir la historia universitaria

El Vicerrector de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, Jorge Fuentealba Arcos, destacó el trabajo colaborativo para concretar la iniciativa.

"Las facultades, y todas las unidades en general, tienen un rol muy importante porque han sido activos promotores de esta iniciativa. Es parte de la riqueza que tiene el poder mostrar lo que hay en aquellos recónditos lugares de nuestra Universidad, que son tantos y que guardan tanta historia", sostuvo.

Guía de panoramas destacados?

Campanil?UdeC: visitas a uno de los íconos de Concepción.?

Pinacoteca?UdeC: recorridos por la Casa del Arte y el mural Presencia de América Latina.?

Campus Concepción: circuitos patrimoniales por edificios, jardines y espacios históricos.?

Museos universitarios: zoología, geología, anatomía, farmacia y colecciones científicas.?

Biblioteca Central: actividades en torno al patrimonio documental y archivos históricos.?

Feria artesanal: oficios, creación local y patrimonio cultural del Biobío.?

CECAL?UdeC?Chillán: talleres y mediaciones artísticas.?

Campus Los Ángeles: visitas, exposiciones y actividades sobre memoria educativa y territorio.?

La programación completa, con horarios, ubicaciones y actividades que requieren inscripción, está disponible en patrimonio.udec.cl/dia-patrimonio.

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