Línea 7 del Metro: Estas son las ubicaciones de las nuevas estaciones en Santiago Centro

26 may. 2026 - 18:00 hrs.

El avance de la futura Línea 7 del Metro de Santiago ya se siente en varias comunas de la capital, y Santiago Centro no es la excepción.

Con apertura proyectada para 2028, esta nueva línea atravesará el corazón de la ciudad y dejará su huella en uno de los sectores más transitados y emblemáticos de la Región Metropolitana.

Cuando entre en operación, la Línea 7 contará con 26 kilómetros y 19 estaciones, lo que beneficiará a más de un millón y medio de personas en siete comunas de la capital. Unirá Renca con Vitacura en solo 37 minutos, la mitad del tiempo que actualmente toma ese recorrido en superficie.

¿Qué estaciones estarán en la comuna de Santiago Centro?

Según la información oficial de Metro, en la comuna de Santiago se han definido seis puntos de intervención, que corresponden a piques de construcción y futuras estaciones. Todos ellos se ubican en el tramo 2, a cargo de la empresa China Railway Tunnel Group Co. Ltd.

Sin embargo, las estaciones que están confirmadas para la futura L7 son las siguientes:

Mapocho - Av. Ricardo Cumming (Santiago)

Puente Cal y Canto (combinación a líneas 2 y 3) (Santiago)

Baquedano (combinación a líneas 1 y 5) (Santiago)

El punto más relevante para los santiaguinos es, sin duda, la estación Puente Cal y Canto, ubicada en Ismael Valdés Vergara con Paseo Puente, en Plaza Prat, que conectará con una de las zonas más concurridas del centro histórico de la ciudad.

La Línea 7 también tiene una importancia histórica para el sistema de transporte público: integrará por primera vez a la red de Metro a las comunas de Renca, Cerro Navia y Vitacura.

Para Santiago Centro, la llegada de esta línea es una oportunidad para mejorar la conectividad con los sectores oriente y poniente. También aliviará la presión sobre las líneas existentes, que hoy concentran gran parte del flujo de pasajeros en el centro de la ciudad.

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