¿Cómo modificar el Registro Social de Hogares? Así puedes actualizar tus datos para recibir nuevos beneficios

25 may. 2026 - 17:31 hrs.

El Registro Social de Hogares (RSH) es una de las principales herramientas utilizadas por el Estado para determinar qué familias pueden acceder a bonos, subsidios y distintos beneficios sociales.

Por lo mismo, mantener actualizada la información del hogar es clave, especialmente ante cambios de domicilio, variaciones de ingresos o modificaciones en la composición familiar.

¿Qué datos se pueden modificar en el Registro Social de Hogares?

Las personas mayores de 18 años que ya forman parte del RSH pueden actualizar, rectificar o complementar distintos antecedentes utilizados para calcular la calificación socioeconómica del hogar.

Entre los cambios que se pueden realizar están:

Incorporar o eliminar integrantes del hogar.

del hogar. Modificar el domicilio registrado.

registrado. Actualizar información de ingresos .

. Agregar antecedentes sobre salud, educación u ocupación .

. Rectificar datos relacionados con pensiones, jubilaciones o bienes raíces.

Además, el sistema permite ingresar un nuevo hogar cuando una persona deja de formar parte del grupo familiar anterior.

¿Cómo cambiar los datos del RSH?

Las modificaciones pueden realizarse vía online mediante la Ventanilla Única Social utilizando ClaveÚnica en este enlace.

También existe la opción de efectuar el trámite de forma presencial en municipalidades o sucursales ChileAtiende.

En la mayoría de los casos se solicitará:

Formulario firmado por quienes correspondan.

Copia de la cédula de identidad vigente.

Documentos adicionales dependiendo del cambio solicitado.

Las solicitudes son revisadas por el municipio y, en algunos casos, incluso se puede realizar una visita domiciliaria para verificar los antecedentes entregados.

¿Qué es la Cartola Hogar?

La Cartola Hogar es el documento que resume toda la información registrada en el RSH, incluyendo el tramo socioeconómico, integrantes del hogar y fecha de actualización de los datos, por lo que gracias a este documento puedes comprobar que tu modificación funcionó.

El documento puede descargarse en línea a través de la Ventanilla Única Social o solicitarse presencialmente en municipalidades y oficinas ChileAtiende.

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