Conoce los factores que influyen en el cálculo: ¿Qué significa estar en el 80% más bajo del Registro Social de Hogares?

24 may. 2026 - 10:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Registro Social de Hogares (RSH) es uno de los principales instrumentos utilizados por el Estado para determinar el acceso de las familias a distintos beneficios, subsidios y programas sociales.

La clasificación se organiza por tramos, que van hasta el 100%, según la situación socioeconómica de cada hogar.

Dentro de ese sistema, el tramo del 80% suele generar dudas entre las personas, especialmente respecto a cómo se calcula la Calificación Socioeconómica (CSE), qué diferencia tiene con otros grupos y qué elementos pueden influir para que un hogar suba de tramo.

¿Cómo se calcula el tramo del Registro Social de Hogares?

La Calificación Socioeconómica se obtiene a partir de distintos antecedentes del hogar, considerando principalmente los ingresos de las personas que lo integran.

Sin embargo, el cálculo no depende únicamente del dinero que recibe una familia.

El sistema también toma en cuenta la composición del hogar, es decir, cuántas personas viven en él, sus edades y si existen integrantes con dependencia, tales como adultos mayores o estudiantes.

Por ejemplo, un hogar donde viven cinco personas y existe solo un ingreso mensual podría quedar en un tramo inferior al de una familia compuesta por dos integrantes con el mismo monto total de ingresos, ya que el cálculo considera cuántas personas dependen económicamente de esos recursos.

Factores que influyen para quedar dentro o fuera del 80% en el Registro Social de Hogares

Para calcular la Calificación Socioeconómica de un hogar en cierto tramo, también influyen otros mecanismos.

Uno de ellos se activa cuando el hogar presenta bienes o gastos considerados incompatibles con un nivel alto de vulnerabilidad, como propiedades de alto avalúo fiscal, vehículos, planes de salud costosos y colegios con mensualidades elevadas.

Cuando un hogar acumula dos o más factores catalogados como “de alto valor”, automáticamente puede ser ubicado desde el tramo 50% hacia arriba.

En casos donde existen dos o más factores considerados “de muy alto valor”, el hogar incluso puede quedar directamente en el tramo 100% de la Calificación Socioeconómica.

Junto con esto, otro elemento relevante corresponde a los ingresos del padre o madre que no vive en el hogar.

En aquellos casos donde existen hijos menores de 21 años, o hasta 24 si estudian, el sistema puede considerar los ingresos de ese progenitor para recalcular el tramo socioeconómico.

Por ejemplo, si una madre vive con sus hijos y el padre no reside en el hogar, pero registra ingresos altos en otro Registro Social de Hogares, ese antecedente podría influir en la evaluación final y mover al grupo familiar a un tramo superior.

“Test de medios”: Cómo funciona el cálculo de los factores

Además de los ingresos, existe una “evaluación o test de medios” que permite revisar si el estándar de vida del hogar coincide con la información declarada.

Por esa razón, un hogar podría ser reubicado en un tramo superior si el sistema detecta bienes o servicios considerados de "alto valor" o de "muy alto valor", aun cuando los ingresos declarados inicialmente sean menores.

Por ejemplo, el sistema puede activar revisiones cuando un integrante del hogar tiene un plan de salud de alto costo, cuando existen vehículos de alto avalúo fiscal o cuando hay propiedades cuyo valor supera determinados umbrales establecidos, que deberán ser revisados al momento de realizar la acreditación socioeconómica.

Además, cuando un hogar acumula dos o más evaluaciones de alto valor, puede ser automáticamente reordenado en tramos superiores de la Calificación Socioeconómica.

¿Qué diferencia existe entre el tramo del 80% y los otros tramos?

Las familias ubicadas hasta el 40% del RSH corresponden a los hogares de menores ingresos y mayor vulnerabilidad socioeconómica. Luego aparecen los tramos del 41% al 50%, del 51% al 60% y del 61% al 70%.

En tanto, el tramo del 80% incluye a hogares que, según la evaluación del sistema, no pertenecen a los grupos de mayores ingresos del país, pero que igualmente presentan una situación económica superior respecto de los tramos anteriores.

Por encima de ese rango se encuentran los hogares clasificados entre el 81% y el 90%, además del tramo del 91% al 100%, donde se ubican las familias de mayores ingresos o con un estándar de vida más alto según los antecedentes revisados.

¿A qué pueden acceder las personas que están dentro del 80%?

Las personas y familias que se encuentran dentro de los tramos hasta el 80% del Registro Social de Hogares pueden acceder a distintos beneficios estatales, dependiendo de los requisitos específicos de cada programa.

Entre ellos existen ayudas relacionadas con salud, educación, subsidios habitacionales, apoyos económicos y programas sociales que utilizan el RSH como criterio de focalización.

Uno de estos es el subsidio eléctrico, cuyas postulaciones a la quinta convocatoria están prontas a comenzar. Puedes revisar los detalles en esta nota, mientras que otro es el cupón de gas de 27 mil pesos que entrega el Estado.

Sin embargo, es importante destacar que algunos beneficios más focalizados priorizan a hogares dentro de los tramos de mayor vulnerabilidad, como el 40% o el 60%, por lo que el acceso puede variar dependiendo de cada convocatoria o política pública.

¿Cómo acreditar tu situación socioecónomica?

Para acceder a gran parte de los bonos y beneficios del Estado, las familias deben presentar su Cartola Hogar. Este documento oficial del Registro Social de Hogares (RSH) es fundamental para acreditar el nivel socioeconómico en cualquier trámite.

Conoce los detalles de la Cartola Hogar aquí.

También, puedes informarte en detalle sobre los factores que afectan el cálculo de tu Registro Social de Hogares en este documento.