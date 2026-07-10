Bono por Asistencia Escolar: Esta es la edad mínima para recibir el aporte mensual

10 jul. 2026 - 08:00 hrs.

Las familias que participan en el subsistema Chile Seguridades y Oportunidades pueden acceder al Bono por Asistencia Escolar, destinado a incentivar la asistencia de los estudiantes al colegio. El aporte se entrega de manera mensual y puede recibirse durante un máximo de 24 meses, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Para 2026, el beneficio asciende a $10.000 por cada estudiante que reúna los requisitos, siendo compatible con otros subsidios o transferencias que entrega el Estado.

¿Cuál es la edad mínima para recibir el Bono por Asistencia Escolar?

La edad mínima para recibir el aporte es de 6 años. El beneficio está dirigido a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 18 años que integren una familia participante de Chile Seguridades y Oportunidades.

Junto con cumplir el requisito de edad, los estudiantes deben registrar una asistencia mensual igual o superior al 85%, condición indispensable para que se genere el pago correspondiente.

¿Cómo se paga este beneficio?

El Bono por Asistencia Escolar se paga mensualmente, siempre que se mantengan los requisitos, aunque con un desfase de tres meses. Por ejemplo, la asistencia registrada durante julio se paga en octubre del mismo año.

Quienes opten por el pago presencial disponen de seis meses para cobrar el beneficio. Si no lo hacen dentro de ese plazo, se entenderá que renuncian al aporte.

En tanto, quienes elijan el depósito electrónico recibirán el dinero directamente en su cuenta bancaria, por lo que no existe un plazo para efectuar el cobro.

Por otro lado, el beneficio se entrega al integrante de la familia siguiendo el siguiente orden de prioridad establecido por el Estado:

La madre de menores de 18 años o de personas con certificación de invalidez, discapacidad mental o causantes del Subsidio Familiar (SUF).

de invalidez, discapacidad mental o causantes del Subsidio Familiar (SUF). La mujer mayor de 18 años que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

jefa de hogar o pareja del jefe de hogar. La mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa .

desempeñe la función de . Si no existe una mujer que cumpla esas condiciones , el bono se paga al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.

, el bono se paga al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar. En caso contrario , lo recibe cualquier mujer mayor de edad o, en su defecto, cualquier hombre mayor de 18 años.

, lo recibe cualquier mujer mayor de edad o, en su defecto, cualquier hombre mayor de 18 años. Si ninguna de las prioridades anteriores aplica, el pago corresponde a la persona mayor de edad que tenga a su cuidado a un menor de 18 años.

Todo sobre Beneficio Estudiante