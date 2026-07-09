Sistema frontal se aproxima a Santiago y dejaría intensas lluvias la próxima semana: "Tiene características de temporal"

09 jul. 2026 - 09:43 hrs.

¿Qué pasó?

Santiago y gran parte de la zona centro-norte del país se preparan para un radical cambio en las condiciones climáticas, por lo que la próxima semana tendríamos intensas precipitaciones por varios días.

Luego de semanas marcadas por bajas temperaturas, el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó este jueves un pronóstico de un sistema frontal que se aproxima a Santiago y otras ciudades de la zona central y que "tiene características de temporal".

De acuerdo con el especialista, el fenómeno comenzará a manifestarse con fuerza justo después del feriado del jueves 16 de julio, concentrando sus días más intensos los días 17, 18 y 19 de julio.

El regreso de las precipitaciones

El cambio de patrón meteorológico se debe a un movimiento clave en los sistemas de alta presión. Sepúlveda explicó de forma didáctica las razones detrás de este evento.

"Se fue el anticiclón, ese escudo antilluvias, se replegó hacia el noreste, frente a Perú. Eso permite que pase (el sistema frontal). Y se instala una alta presión en la península Antártica, entonces el camino queda abierto para que pasen por la zona central", sostuvo.

Este escenario abrirá las puertas a un evento que promete ser de gran envergadura. Aunque el meteorólogo enfatizó que por responsabilidad aún no se pueden entregar montos exactos de agua caída ni la velocidad del viento, sí confirmó que el fenómeno abarcará desde la Región de Coquimbo (e incluso sectores del sur de la Región de Atacama) hasta las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, incluyendo fuertes vientos en el litoral.

El pronóstico para los próximos días: calor y preparación

Antes de la llegada de las intensas lluvias, Santiago experimentará jornadas de inestabilidad y temperaturas inusualmente cálidas. El calendario meteorológico previo al temporal se perfila de la siguiente manera:

Viernes 10: Alta inestabilidad con chubascos débiles, locales e intermitentes en sectores de cordillera y precordillera durante el día. Máxima de 18°C .

. Sábado 11: Disminución de la nubosidad con cielos parciales. Extremos de 5°C y 20°C de máxima.

de máxima. Domingo 12: Jornada completamente primaveral y cálida, con una mínima de 7°C y una máxima que alcanzará los 23°C.

Aprovechando las altas temperaturas que se registrarán este fin de semana, el experto de Mega hizo un enérgico llamado a la población para que empiece con los trabajos de prevención en el hogar antes de que comience el temporal después del feriado.

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