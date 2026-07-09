"Prefiero pecar de ingenua": Senadora Núñez respalda diálogo con la oposición por megarreforma del Gobierno

09 jul. 2026 - 10:08 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Radio Infinita, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, abordó este jueves el reciente y crucial acuerdo alcanzado entre el Partido Por la Democracia (PPD) y el Gobierno sobre el proyecto de megarreforma.

La parlamentaria valoró de forma positiva el entendimiento por la invariabilidad tributaria, defendiendo la necesidad de tender puentes en el espectro político para destrabar las reformas.

¿Qué dijo la senadora?

Para Núñez, el consenso alcanzado no es un detalle menor, sino una pieza fundamental para el futuro financiero y la inversión en Chile.

Al ser consultada por los alcances de la negociación, señaló que "el diálogo en la política es vital y en estos temas nos tenemos que entender. Estamos todos empujando un proyecto que busca que el país crezca. La invariabilidad (tributaria) yo creo que es clave para volver a crecer".

Las críticas de la oposición

Ante las críticas de algunos sectores que ven con escepticismo los consensos, Núñez se mostró firme en su postura de privilegiar los acuerdos por sobre las disputas: "Yo prefiero pecar de ingenua si el resultado es el que vimos ayer", aseguró.

Sin embargo, el panorama no está libre de tensiones. La presidenta del Senado también se refirió al polémico anuncio realizado desde el Partido Socialista (PS) respecto a un eventual requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC).

Núñez matizó los tiempos de dicha advertencia, explicando que, según lo planteado por el PS, la acción se ejecutaría una vez que el texto esté completamente despachado.

"No se entiende que uno esté firmando algo, sea parte de una mesa, y por el otro lado anuncien una decisión totalmente contraria", agregó la parlamentaria, haciendo un llamado implícito a mantener la consistencia y la seriedad en los compromisos para sacar adelante la megarreforma.

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