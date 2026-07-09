Día de la Bandera: Conoce los cortes de tránsito y desvíos en la Alameda por desfile cívico
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Este jueves, el centro de Santiago vuelve a ser el escenario del tradicional acto cívico del Día de la Bandera. La ceremonia, que contará con la participación del Presidente José Antonio Kast y el comandante en jefe del Ejército, reunirá a casi 3.000 efectivos militares en el frontis del Palacio de La Moneda a partir de las 10:30 horas.
Debido al masivo despliegue y la instalación de graderías en la Plaza de la Ciudadanía, Carabineros llevó a cabo importantes cortes de tránsito en la Alameda, los cuales se mantendrán vigentes aproximadamente hasta las 15:00 horas.
El perímetro de interrupción total abarca desde Manuel Rodríguez hasta Mac-Iver, afectando a ambas calzadas de la principal arteria capitalina.Ir a la siguiente nota
Desvíos del transporte público
Las autoridades llamaron a evitar los automóviles particulares y detallaron los desvíos para los buses de Red Movilidad:
- Flujo desde el poniente: Los buses son desviados en Avenida España para continuar por Avenida Matta en dirección al oriente.
- Flujo desde el oriente: La locomoción colectiva es derivada por calle Miraflores hacia Santo Domingo, para luego tomar Manuel Rodríguez y reincorporarse a la Alameda hacia el poniente.
- Atención conductores: Al tratarse de calles alternativas más angostas y sin vías exclusivas, se anticipa una alta congestión en los alrededores del centro cívico.
Recuerda que este jueves 9 se efectuarán desvíos de tránsito, en el centro de Santiago, hasta las 15 h. Revisa las gráficas para que puedas planificar tus viajes y escúchanos en el 98.1 FM porque estaremos actualizando la información. pic.twitter.com/Tyf08YfNfM— Carabineros Radio (@radiocarab) July 5, 2026
Metro de Santiago funciona con normalidad
Como la alternativa principal y más expedita de conectividad, Carabineros confirmó que toda la red de Metro opera con normalidad.
Las estaciones ubicadas dentro del perímetro de seguridad están completamente habilitadas para el ingreso y salida peatonal de los usuarios. Las autoridades sugieren planificar los tiempos de viaje e informarse en los canales oficiales de Carabineros de Chile y Red Movilidad.
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