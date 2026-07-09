Día de la Bandera: Conoce los cortes de tránsito y desvíos en la Alameda por desfile cívico

09 jul. 2026 - 08:06 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, el centro de Santiago vuelve a ser el escenario del tradicional acto cívico del Día de la Bandera. La ceremonia, que contará con la participación del Presidente José Antonio Kast y el comandante en jefe del Ejército, reunirá a casi 3.000 efectivos militares en el frontis del Palacio de La Moneda a partir de las 10:30 horas.

Debido al masivo despliegue y la instalación de graderías en la Plaza de la Ciudadanía, Carabineros llevó a cabo importantes cortes de tránsito en la Alameda, los cuales se mantendrán vigentes aproximadamente hasta las 15:00 horas.

El perímetro de interrupción total abarca desde Manuel Rodríguez hasta Mac-Iver, afectando a ambas calzadas de la principal arteria capitalina.

Desvíos del transporte público

Las autoridades llamaron a evitar los automóviles particulares y detallaron los desvíos para los buses de Red Movilidad:

Flujo desde el poniente : Los buses son desviados en Avenida España para continuar por Avenida Matta en dirección al oriente.

: Los buses son desviados en Avenida España para continuar por Avenida Matta en dirección al oriente. Flujo desde el oriente : La locomoción colectiva es derivada por calle Miraflores hacia Santo Domingo, para luego tomar Manuel Rodríguez y reincorporarse a la Alameda hacia el poniente.

: La locomoción colectiva es derivada por calle Miraflores hacia Santo Domingo, para luego tomar Manuel Rodríguez y reincorporarse a la Alameda hacia el poniente. Atención conductores: Al tratarse de calles alternativas más angostas y sin vías exclusivas, se anticipa una alta congestión en los alrededores del centro cívico.

Recuerda que este jueves 9 se efectuarán desvíos de tránsito, en el centro de Santiago, hasta las 15 h. Revisa las gráficas para que puedas planificar tus viajes y escúchanos en el 98.1 FM porque estaremos actualizando la información. pic.twitter.com/Tyf08YfNfM — Carabineros Radio (@radiocarab) July 5, 2026

Metro de Santiago funciona con normalidad

Como la alternativa principal y más expedita de conectividad, Carabineros confirmó que toda la red de Metro opera con normalidad.

Las estaciones ubicadas dentro del perímetro de seguridad están completamente habilitadas para el ingreso y salida peatonal de los usuarios. Las autoridades sugieren planificar los tiempos de viaje e informarse en los canales oficiales de Carabineros de Chile y Red Movilidad.

Todo sobre Carabineros