"Esta situación no la habíamos visto nunca": Alcalde de Corral por sistema frontal que ha generado múltiples remociones en masa

08 jul. 2026 - 13:10 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Corral, Claudio González, se refirió al complejo escenario que enfrenta su comuna producto del sistema frontal que por estos días tiene lugar en la zona sur, asegurando que "la situación que estamos viviendo hoy no la habíamos vivido ni visto nunca".

"Esta situación que estamos viviendo no la habíamos visto nunca"

"Hemos tenido una cantidad de remociones impresionantes", comenzó señalando el jefe comunal en entrevista con Mucho Gusto. De acuerdo al último reporte de este miércoles, se han registrado "alrededor de 32 eventos, de los cuales 18 son remociones en masa, con afectación a viviendas en diferentes niveles", dijo.

"Claramente, lo que hoy vemos acá es una cuestión bastante sorprendente", manifestó, agregando que hacia el interior de la comuna "también tenemos una remoción, tuvimos corte de energía. Sumado a todo lo que está afectando a viviendas, a nuestros vecinos y remociones en carreteras".

El alcalde describió el escenario actual de la comuna como "complejo". "Esta situación que estamos viviendo no la habíamos vivido ni visto nunca. Eso tú se lo puedes preguntar a una persona de 60 años, de 70, más jóvenes, y te dicen prácticamente lo mismo", afirmó.

"Yo me pongo en el lugar de los vecinos"

"Yo creo que lo primero es no perder la objetividad de la situación. Nosotros hemos entregado los informes alfa. Anoche reportamos a Senapred. Hoy (miércoles) en la mañana estábamos también actualizando la información. Eso es lo objetivo, el dato duro de la afectación", complementó González.

Sin embargo, expresó que, sin ánimo de emitir una crítica destructiva o confrontacional, "obviamente también uno espera que nos pongamos en el caso de los vecinos. Yo me pongo en el lugar de ellos".

"Cuando yo veo a la señora Juanita, por dar un nombre, que la conozco de toda la vida y le entró la tierra a su casa, claramente que me siento compungido, me siento frustrado por no tener los elementos a tiempo", comentó el alcalde.

El jefe comunal remarcó que es esa sensibilidad la que ha intentado transmitirles a las autoridades con las cuales ha conversado. "Que sientan el dolor de la gente, que sientan que Corral ha estado postergado por muchos años, que se sienten aislados", agregó.

Todo sobre Sistema frontal