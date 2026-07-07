Sistema frontal inunda calles en Corral: Viviendas resultaron anegadas por intensas lluvias

07 jul. 2026 - 18:01 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal que está afectando a la zona sur del país sigue causando diferentes estragos. Una de las zonas afectadas es la comuna de Corral, en la región de Los Ríos, donde una de las calles quedó convertida en un verdadero río producto de las intensas lluvias.

La situación anterior generó el anegamiento de las viviendas del sector. De hecho, un camión tuvo que realizar trabajos de remoción de elementos, producto de los deslizamientos en masa que han afectado a la calle.

Situación adversa en Corral

Las intensas lluvias provocaron que el agua también arrastrara ripio por la calle, además de otros elementos como ramas de árboles, que se han caído por el sistema frontal.

El periodista Diego Sanhueza, quien se encuentra en la zona, relató que "a esta hora no hay afectación" mayor, según información entregada por el municipio de la comuna.

Las alcantarillas del sector se taparon y quedaron convertidas en verdaderas piletas, lo que ocasionó que el agua no fluya y se acumule.

El sistema frontal, que en estos momentos está afectando a las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, alcanzará su peak durante la noche y la madrugada del miércoles.

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