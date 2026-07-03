Realizan fiscalización a vehículos de "alta gama" en Vitacura: Más de 30 autos retirados y tres conductores detenidos

03 jul. 2026 - 11:46 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este viernes se ha llevado a cabo una fiscalización vehicular en las comunas de Vitacura y Las Condes, en la Región Metropolitana.

Personal del Ministerio de Transporte y Carabineros se instaló en cuatro puntos estratégicos para realizar el procedimiento, que terminó con varios autos retirados y conductores detenidos.

Uno de los lugares en donde se concentró el operativo fue en la intersección de la caletera de avenida Presidente Kennedy con Padre Hurtado.

Hasta las 11:10 horas, más de 30 vehículos habían sido retirados de circulación por la falta de algún documento, principalmente por revisión técnica vencida.

Tres personas detenidas

Paulo Padilla, fiscalizador del Ministerio de Transportes, conversó con el periodista Roberto Saa, explicando cómo se ha llevado a cabo el control vehicular.

"La razón principal (de los retiros) es por tener la documentación vencida. Son 33 vehículos retirados", explicó el funcionario.

Asimismo, tres personas fueron detenidas durante la fiscalización: "Dos detenidos por falsificación de instrumento público (permiso de circulación falso) y un detenido por circular con patente oculta".

Al respecto, Padilla comentó que, en caso de falsificación de instrumento público, "corresponde la detención, porque es un delito".