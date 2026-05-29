Más de 300 multas y sin documentos: Auto escapa de fiscalización tras supuesta crisis de pánico de uno de sus ocupantes

29 may. 2026 - 07:18 hrs.

¿Qué pasó?

No era una multa, ni 10, ni 50; tampoco hablamos de 100. Un automóvil tenía más de 300 multas de tránsito y seguía circulando por las calles de la Región Metropolitana. Pero eso no era lo más insólito: tampoco tenía documentación para transitar desde el 2018.

Ojalá la historia terminara ahí, pero las irregularidades de los ocupantes de este vehículo no acabaron. Tras una fiscalización en la comuna de La Pintana, uno de ellos intentó frenar el procedimiento presentándose como excarabinero. Luego aseguró ser funcionario de seguridad de la Municipalidad de Estación Central, lo que fue descartado después. Finalmente, escapó junto a las otras personas que iban en el automóvil, luego de que una de ellas manifestara tener una crisis de pánico.

Un automóvil sin patentes y con cientos de multas

Todo ocurrió durante una fiscalización vehicular realizada por el Ministerio de Transportes junto a personal municipal de La Pintana, en las inmediaciones del municipio. En medio de los controles, un automóvil rojo llamó de inmediato la atención: circulaba sin patente delantera ni trasera.

La falta de placas motivó la revisión del vehículo. El conductor entregó su cédula de identidad y licencia de conducir, pero rápidamente comenzaron a aparecer nuevas irregularidades. No tenía revisión técnica, permiso de circulación ni documentación vigente desde 2018. En otras palabras, llevaba ocho años sin regularizar los papeles necesarios para transitar.

“Identificamos un vehículo que se encontraba sin sus placas patentes a la vista y fue fiscalizado. El conductor nos entregó su cédula de identidad y además su licencia de conducir, pero verificamos que el vehículo tenía multas pendientes, más de 300 multas pendientes, y que además no contaba con ninguno de sus documentos. No tenía revisión técnica desde el año 2018”, relató el director de Seguridad de La Pintana, Juan Ignacio Olave.

Una supuesta identidad y la posterior huida

La historia, sin embargo, todavía tenía un nuevo capítulo. Durante el procedimiento, uno de los ocupantes del automóvil habría dicho ser excarabinero y luego aseguró pertenecer al equipo de seguridad municipal de Estación Central. Esa información fue descartada después por esa municipalidad, que señaló que el sujeto no integraba el equipo y solo estaba postulando al cargo.

Según lo reportado, el hombre habría intentado obtener un trato diferenciado mientras se mostraba molesto por la fiscalización. Cuando los funcionarios solicitaron las llaves del vehículo para retirarlo, debido a la serie de infracciones detectadas, el procedimiento cambió de rumbo.

“Frente a esto se solicitaron las llaves, porque lo que corresponde es el retiro del vehículo. Lamentablemente, el comportamiento de esta persona fue inadecuado y constituyó una falta de respeto tanto para los funcionarios del Ministerio de Transportes como para los funcionarios de nuestra Dirección de Seguridad Humana”, sostuvo Olave.

En medio de la fiscalización, los ocupantes comenzaron a señalar que una de las personas sufría una crisis de pánico y que se trataba de una emergencia. Sin embargo, segundos después, arrebataron las llaves, subieron rápidamente al automóvil y escaparon del lugar.

Todo quedó registrado por las cámaras corporales de los funcionarios municipales que participaron del procedimiento, en un episodio que, en solo minutos, acumuló una extensa lista de irregularidades: más de 300 multas impagas, años sin documentación vigente, una presunta vinculación con instituciones de seguridad y una fuga del control.