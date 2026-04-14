Refuerzan fiscalizaciones con narcotest: Preocupación por resultados positivos en conductores de buses RED

14 abr. 2026 - 09:31 hrs.

¿Qué pasó?

Autoridades han reforzado las fiscalizaciones de narcotest en conductores de buses RED, tras detectarse casos de personas manejando bajo los efectos de drogas, una situación calificada como grave por el riesgo que implica para los pasajeros y transeúntes.

En ese contexto, la mañana del lunes en la comuna de Peñalolén, autoridades de Gobierno y personal policial llevaron a cabo controles con narcotest, arrojando preocupantes resultados: un 50% de los exámenes dieron positivo a consumo de sustancias ilícitas.

En total, tres conductores fueron detenidos, incluyendo a un chofer de bus RED que se encontraba trasladando pasajeros. Asimismo, un trabajador de una empresa de bebidas que conducía en estado de ebriedad.

La situación ocurre pocos días después de un accidente fatal registrado en la comuna de Pudahuel, donde un bus del transporte público colisionó con un camión, dejando una persona fallecida y varios heridos. Posteriormente, se confirmó que el conductor del vehículo había consumido cocaína y marihuana.

Ante este escenario, las autoridades anunciaron un aumento en las fiscalizaciones, con el objetivo de retirar de circulación a quienes conduzcan bajo la influencia de sustancias. Asimismo, hicieron un llamado a las empresas operadoras a reforzar sus controles internos.

"Estamos intensificando las fiscalizaciones"

"Este es un llamado a las empresas del Transantiago. Vamos a seguir fiscalizando, porque no se puede poner en riesgo a la gente que está en las máquinas", señaló el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina.

"Aquí tienes familias, mujeres y niños que utilizan el transporte público diariamente. Nos vamos a preocupar de garantizarle las condiciones para que estén tranquilos de que quien conduce no lo está haciendo bajo los efectos del alcohol o de las drogas, y por eso estamos intensificando las fiscalizaciones". añadió.

Por su parte, el director regional de SENDA, Eduardo Barros, sostuvo que como servicio "estamos haciendo un tremendo esfuerzo para garantizar la seguridad de las personas, que es lo que nos importa, que principalmente puedan trasladarse de forma segura, que puedan llegar a sus hogares".

La autoridad afirmó que con los controles buscan "identificar a personas que están con presencia de distintas sustancias y, obviamente, el objetivo principal es poder sacarlos de circulación para garantizar la seguridad".

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, condenó este tipo de comportamientos: "Estamos hablando de situaciones que son completamente inapropiadas, irracionales, y además que constituyen un delito en nuestro país".

"Ese es el nivel de gravedad, o sea, estamos hablando de que transportan personas, vidas, y están con estas sustancias en el cuerpo", concluyó.