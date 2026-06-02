Gobierno anticipa reemplazo de los F-5 de la FACh: ¿Qué pasará con los históricos aviones de combate?

02 jun. 2026 - 10:11 hrs.

¿Qué pasó?

En los cielos de la Patagonia chilena siguen operando aviones que llevan medio siglo de historia sobre sus alas. Son los Northrop Grumman F-5E/F Tiger III de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), aeronaves que, pese a mantenerse activas, ya comienzan a mirar un horizonte distinto: el de su eventual reemplazo.

El tema fue abordado por el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, quien reconoció la necesidad de renovar esta flota en el corto o mediano plazo. La autoridad se refirió al futuro de estas aeronaves durante una entrevista de 24 Horas en la Base Aérea Chacabuco, en Punta Arenas, lugar donde operan los F-5 del Grupo de Aviación N.º 12.

¿Qué dijo el Gobierno?

“Estos aviones tienen un estándar importante pese a sus 50 años de servicio, pero como país tenemos el desafío de reemplazarlos en el mediano-corto plazo. Para eso habrá que ver la planificación y los programas, y en la medida en que existan los recursos, ir renovando”, sostuvo Barros.

El ministro también apuntó al respaldo que, según indicó, tendría la institución durante el actual mandato. “El presidente Kast ha dado un mensaje muy claro: las Fuerzas Armadas van a contar con el apoyo de este Gobierno de manera decidida y no solo con el apoyo económico, sino que también el apoyo institucional”, afirmó.

¿Qué pasará con los aviones F-5 de la FACh?

Aunque el reemplazo es una necesidad, la Fuerza Aérea de Chile no proyecta un retiro inmediato. El comandante en jefe de la FACh, general del aire Hugo Rodríguez, explicó que la institución contempla mantener estas aeronaves operativas por varios años más.

“Los aviones F-5 llevan un periodo bastante extenso de servicio a la patria, primero en la frontera norte y en estos momentos en nuestra Patagonia. Tenemos unas expectativas de mediano plazo en mantenerlos para tener un retiro asistido de esta aeronave en muy buenas condiciones hasta los próximos 10 años que continúan”, señaló.

Actualmente, los F-5 Tiger III son utilizados por el Grupo de Aviación N.º 12, conocido como “Tigres Australes”, en operaciones de vigilancia y defensa aérea en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Una flota con casi 50 años de historia

La historia de estos aviones en Chile comenzó en 1974, cuando la FACh adquirió 15 unidades F-5E y tres F-5F a Estados Unidos, como parte del proyecto Peace Llama. Fue el primer material supersónico de la institución y durante décadas operaron en Antofagasta, antes de ser trasladados a Punta Arenas en 2010.

Con el paso de los años, la flota fue modernizada en distintas ocasiones. Durante la década de 1990, las aeronaves fueron sometidas a mejoras tecnológicas que incorporaron nuevos radares, sistemas de control de tiro y compatibilidad con misiles de última generación.

Más adelante, también se modificaron para permitir el reabastecimiento en vuelo y se renovaron sus alas. Ambas labores, desarrolladas en Chile, han permitido extender su vida útil. Aun así, desde el Gobierno ya se instala una idea que parece inevitable: el histórico ciclo de los F-5 comienza a acercarse a su última etapa.

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