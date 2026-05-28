Gobierno evalúa recambio de aviones F-5 de la FACh tras casi 50 años de operación: Así son las históricas aeronaves

28 may. 2026 - 19:25 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno abrió la puerta a avanzar en el recambio de los aviones F-5 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), aeronaves de combate que llevan cerca de 50 años operando en el país.

El tema fue abordado por el ministro de Defensa, Fernando Barros, durante su visita a la región de Magallanes, donde encabezó un consejo aéreo junto a generales de la FACh en Punta Arenas.

Modernización en evaluación

La eventual renovación de estas aeronaves ocurre en medio de las discusiones sobre modernización de las Fuerzas Armadas y en un contexto marcado por el ajuste del gasto fiscal impulsado por el Gobierno.

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En conversación con 24 Horas, el secretario de Estado destacó que los actuales F-5 "tienen 50 años, pero muy tenidos por la Fuerza Aérea, que los tiene con un estándar realmente destacado a nivel mundial".

Sin embargo, afirmó que existe una proyección para avanzar en su reemplazo. "Tenemos una perspectiva de mediano a corto plazo de reemplazarlos y para eso habrá que ver la planificación, los programas y, en la medida que existan los recursos, ir renovando", señaló.

"Hay que dotarlas de equipo adecuado"

El ministro también sostuvo que, si bien los aviones continúan operativos y en buen estado, el desafío apunta a modernizar capacidades de defensa.

"Hoy día funcionan bien, tienen un buen estándar, tienen un buen desempeño, pero claramente tenemos un desafío de modernizar, porque el rol de las Fuerzas Armadas, el rol de la Defensa en Chile es un rol disuasivo", indicó.

El anuncio surge mientras el Ejecutivo impulsa medidas de contención del gasto público, escenario sobre el cual también fue consultado el ministro. "Los recursos son limitados y las necesidades infinitas, pero siempre Chile ha sabido cumplir y responderle a las Fuerzas Armadas", sostuvo Barros.

Así son los F-5

Los F-5 Tiger II son aviones de combate supersónicos fabricados por la estadounidense Northrop y comenzaron a operar en Chile durante la década de 1970.

Se trata de aeronaves livianas diseñadas para misiones de defensa aérea e intercepción, capaces de superar los 1.700 kilómetros por hora y operar con dos motores turbojet.

En la Fuerza Aérea de Chile, estos aviones han sido modernizados en distintas etapas y actualmente forman parte de las capacidades de vigilancia y defensa aérea del país, especialmente en la zona austral. Los F-5 destacan además por su maniobrabilidad, velocidad y capacidad para portar armamento aire-aire y aire-tierra.

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